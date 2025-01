Savona, chiude Benetton in via Paleocapa: “Quinto negozio in poco tempo, la politica non sottovaluti”. E nasce PaleocapaLab

Savona. Preoccupazione tra i commercianti per la chiusura di un altra attività commerciale a Savona. L’ultimo ad abbassare definitivamente la serranda è stato il punto vendita di Benetton in via Paleocapa.

“L’ennesimo negozio che chiude – commenta Donata Gavazza, presidente provinciale di Federmoda Savona -. Purtroppo un’altra attività storica presente in città da tempi lontani che ha visto nascere e crescere generazioni di savonesi chiude. Su 5 attività che chiudono 4 appartengono al settore Moda. Questo dovrebbe farci riflettere. Alle attività economiche di prossimità viene anche riconosciuto un alto valore sociale: è vissuta come un’occasione di incontro che rafforza l’appartenenza alla comunità, ma anche un servizio attento alle persone fragili un presidio di sicurezza, una garanzia di cura dello spazio pubblico e un facilitatore dell’integrazione”.

“La percezione dell’avanzamento della desertificazione porta con sé un forte sentimento negativo – spiega Gavazza – che spinge un italiano su cinque (22%) addirittura a ipotizzare di cambiare abitazione nel caso in cui il fenomeno dovesse acuirsi nella zona in cui abita; molte persone provano un senso di tristezza di fronte alla chiusura dei negozi nelle strade della propria città e il 74% ritiene che tale fenomeno incida negativamente sulla qualità di vita nella zona di residenza. Forte è la consapevolezza della difficoltà di una loro riapertura ed in molti sostengono che difficilmente un negozio chiuso nel proprio quartiere verrà sostituito da un altro”.

La desertificazione “è un fenomeno presente in tutto il paese noi ci auguriamo che si occupa di questo nella nostra città non lo non lo sottovaluti ma lo affronti e risolva nella maniera più veloce. Ricordando i negozi di vicinato sono una sicurezza per la Comunità”, conclude.

Se da una parte c’è chi chiude, dall’altra c’è chi reagisce con nuove iniziative. Da un’idea di un anno fa, nasce il comitato “PaleocapaLab” per volontà degli operatori commerciali, dei professionisti e degli abitanti di via Paleocapa, zona Torretta e vie limitrofe.

La pagina Facebook, PaleocapaLabArea, questo il nome, è stata creata dai promotori per divulgare le loro iniziative a partire dall‘inaugurazione dei vasi di chinotto sotto i portici che avverrà entro fine mese: “Ci presentiamo alla città con uno spirito costruttivo e propositivo, con l’intento di preservare e valorizzare il nostro bene comune, che è lo spazio di relazione e interazione che abbiamo; attraverso la promozione di attività culturali e manifestazioni di interesse collettivo. Crediamo nella rigenerazione e rivitalizzazione della comunità a mezzo della cura e della bellezza, per un quartiere più accogliente, sicuro e inclusivo”.

“Abbiamo deciso di dare vita a questo gruppo perchè crediamo che questa via nel cuore della città negli ultimi anni sia stata un po’ trascurata e abbiamo deciso di cercare di renderla più vivibile. Abbiamo pensato come far capire ai residenti e ai passanti che forse andava trattata un po’ meglio: ci riferiamo ai cani che sporcano, i senza tetto, la qualità di alcuni negozi. Abbiamo chiesto un aiuto al Comune che ha pagato i vasi e ci ha regalato il suolo pubblico, noi abbiamo pensato alle piante”.

“Purtroppo i frutti sono stati portati via, ma le piante sono rimaste”, sottolinea. Oltre alle piante sono stati vandalizzati anche i nuovi bidoni della spazzatura.

“Vivere in una zona dove c’è più verde poteva essere il primo passo verso il bello”, prosegue. Ma non solo piante: tra le iniziative future, grazie a un patto di collaborazione, saranno organizzati anche esposizioni artistiche e eventi musicali nella piazzetta e nella galleria del Garbasso. “Speriamo anche che questa cosa iniziata nel primo tratto, dalla Torretta a via Pia, poi coinvolga a macchina d’olio anche la restante parte”.