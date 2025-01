Savona capolista ma Cola tiene alta la tensione: “Non si festeggia ora”

Celle Ligure. Non poteva iniziare meglio il girone di ritorno del Savona. I biancoblù battono con un netto 3-0 lo Sciarbo&Cogo e salgono al primo posto della classifica del girone B di Prima Categoria: 37 punti per gli Striscioni contro i 36 dell’Olimpic. Una differenza esigua che dunque non permette di allentare la tensione, ma è chiaro che l’entusiasmo è tanto.

Le firme di Rignanese e Giacomo Piu, oltre all’autorete di Mancioli, sul risultato odierno commentato così da mister Emanuele Cola: “Abbiamo faticato un po’ all’inizio, secondo me ha pesato il fatto che ci fosse in palio il primo posto. Poi abbiamo trovato trame di gioco e tutto è andato come doveva andare. Siamo solo all’inizio, devo spiegare anche ai ragazzi che non si festeggia ora. Finalmente al comando, ma dobbiamo arrivare davanti alla fine“. Insomma, bisogna rimanere con i piedi per terra.

Come detto anche oggi ha inciso sul match Fabio Rignanese, al quattordicesimo gol in campionato. “Con Fabio – dichiara Cola – ci vuole carota e bastone. Litighiamo continuamente, in senso bonario. A volte non ascolta il riferimento che deve prendere o mi ascolta in ritardo. Siccome era un po’ nervoso e già ammonito l’ho tolto per evitare complicazioni. E poi ci sono ragazzi che giocano meno ed è giusto che trovino minuti anche loro”.

Da oggi il Savona dovrà mantenere salda la leadership del campionato. “Noi dobbiamo fare più punti possibili – commenta il tecnico – per vincere il campionato, anche perché alla fine avremo tre scontri diretti. Essere in testa non cambia niente“. Dunque la posizione privilegiata in classifica non modifica i piani del Savona.

Infine, Cola commenta anche il capitolo assenze, il tafferuglio finale e anticipa i temi della prossima gara: “Avevamo tante assenze e abbiamo portato in panchina anche degli infortunati. Nel finale mi sono un po’ agitato perché ho visto Colombo sanguinante. Mi dispiace aver avuto una discussione con il loro mister ma sono cose di campo che finiscono lì. Contro la Spotornese dovremo fare il nostro gioco, mantenendo la calma“.