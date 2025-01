Savona batte Olimpic 3 a 0, Cola: “Banco di prova superato alla grande. Lavorato sulla consapevolezza dei ragazzi”

Il Savona batte 3 a 0 l’Olimpic capolista e si porta a -1 proprio dai genovesi. Una prova di forza dei biancoblù. Si è palesato il divario di qualità tra i due organici nonostante i genovesi abbiano disputato una buona partita, costringendo il portiere Bova ad alcune grandi parate con belle conclusioni da fuori. Altra nota positiva per gli Striscioni è l’aver vinto, dopo quello contro la Campese, il secondo scontro diretto consecutivo di fila. Un fattore non da poco visto che nella recente storia dei biancoblù si è quasi sempre palesata la difficoltà nel gestire la pressione nei big match.

Soddisfazione da parte di Emanuele Cola e una nota di merito per il difensore Apicella, costretto ad entrare a freddo in un ruolo delicato per l’infortunio di Garbini, per il subentrato un assist e una grande prova: “Era l’ennesimo banco di prova e lo abbiamo superato alla grande – commenta mister Emanuele Cola -. Una bella partita tra due squadre che farebbero bella figura anche nel campionato superiore. Cornice di pubblico fantastica. Apicella è entrato in campo dopo quello che gli è successo ed è stato il migliore in campo. Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra forte e ben messa in campo“.

“I ragazzi mi seguono. Siamo una squadra nuova, con pochi elementi dello scorso anno. Non è facile amalgamare tutto. Non bastano i nomi come con le figurine. Abbiamo fatto bene quanto provato in settimana”.

“Allenare e giocare nel Savona non è facile per quanto sia bellissimo. Abbiamo lavorato tanto sulla consapevolezza della forza dei ragazzi dando loro autostima. Mi sono arrabbiato domenica scorsa perché avevamo iniziato a lanciare per paura di perdere mentre oggi non lo abbiamo fatto neanche in 10. L’analisi video ha funzionato!“.