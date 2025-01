Gioia ponderata

Savona batte Campese, Cola: “Vittoria dedicata ad Apicella. Senza voce nel secondo tempo, non ho capito perchè lanciavamo”

Carota e bastone per il tecnico degli Striscioni: “Oggi mi porto a casa i tre punti e la prestazione del primo tempo, mentre nel secondo tempo malissimo non ho capito perchè non abbiamo gestito palla giocando un calcio che non è nelle nostre corde”