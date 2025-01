Savona, guasto ai semafori in corso Tardy Benech: sostituite le schede

Savona. Ennesimo guasto per i semafori a Savona. Questa mattina non hanno funzionato (per circa due ore) i semafori in corso Tardy e Benech all’incrocio con via Servettaz.

La causa sempre la stessa: guasto alle schede dell’impianto. “Abbiamo cercato una sostituta – spiega l’assessore Lionello Parodi – i tecnici hanno provveduto a cambiarla e ora il guasto è stato ripristinato”.

Sul posto la polizia locale per regolare il traffico.

La scorsa settimana, dopo mesi, sono stati sostituiti quelli rotti in corso Mazzini davanti al Priamar. Poi toccherà a quelli di via Luigi Corsi. Considerata l’età degli impianti e la difficoltà a trovare pezzi di ricambio, la volontà dell’amministrazione è quella di cambiarli progressivamente quasi tutti (21 sui 25 presenti in città).