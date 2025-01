Savona, al via la sostituzione dei semafori rotti: si parte da corso Mazzini

Savona. E’ in corso questa mattina la sostituzione dei semafori, guasti da tre mesi, in corso Mazzini a Savona, davanti al Priamar. Sono i primi impianti semafori a essere cambiati in città. In totale l’intervento riguarda 21 semafori (questi sono i primi cinque) che saranno tutti con segnalatore acustico.

Il Comune attende ancora il materiale per quelli di via Luigi Corsi: “sollecitiamo ogni giorno”, ha rassicurato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. Sono stati fatti due bandi di gara diverse e hanno vinto due imprese diverse: “Abbiamo dovuto trovare le risorse”, ha spiegato Parodi.

La spesa prevista per via Luigi Corsi è di 65mila euro, ai quali si aggiungono altri 150mila euro per la sostituzione degli altri impianti non funzionanti in città (le schede non sono più in commercio perchè ormai troppo vecchi).

Il secondo incidente in poco tempo all’incrocio con via Montenotte ha fatto riaccendere le polemiche sulla sicurezza. Oltre ai commercianti, sul tema è intervenuta anche l’opposizione in consiglio comunale che ha accusato l’ammministrazione di “totale inerzia”.