Savona, al Filmstudio un docufilm dedicato a Gianni Giannici

Savona. E’ andato in scena ieri il docufilm dedicato a Gianni Giannici al Filmstudio di Savona. Presenti gli enti coinvolti, collezionisti e critici. E’ stato realizzato grazie al contributo e patrocinio di Fondazione De Mari ed i Comuni di Albissola Marina e Quiliano. Patrocinio di Liguri Genova Film Commission, Provincia di Savona, comune di Savona e Albisola Siperiore, Aicc ass.italiana città della ceramica.

Il film è un omaggio a Giannici, uno dei più importanti protagonisti dell’avventura artistica albissolese iniziata negli anni 20 del secolo scorso grazie a Tullio d’Albisola e che ha trovato compimento a partire dagli anni 60 in poi. In quegli anni il piacentino Giannici iniziò a frequentare Albissola fino a far diventare “La libera Repubblica delle Arti” (definizione di Tomaso Filippo Marinetti) casa sua. Qui frequentò i più grandi artisti del tempo (Fontana, Lam, Jorn, Capogrossi, Dangelo, Fabbri solo per citarne alcuni) e da qui spiccò il volo per affermarsi anche all’estero (soprattutto in Francia senza dimenticare il suo disegno del trofeo in cristallo di Watford consegnato al n.1 della classifica ATP di tennis).

Il film si snoda fra Albissola Marina (dove Gianni ha vissuto gran parte della sua vita) e Quiliano (dove Gianni ha vissuto gli ultimi anni della sua vita). Importanti le testimonianze raccolte fra chi ha lavorato con lui (Tullio Mazzotti delle Ceramiche Mazzotti 1903, Giovanni Poggi delle Ceramiche San Giorgio, l’artista Ylli Plaka, il gallerista Daniele Tiscione), chi ne è stato grande amico (il cantante, cantautore e produttore Oscar Prudente – che con Gianni ha composto “Apri le braccia” cantata da Ivano Fossati – e lo chef Claudio Tirannini), chi ne ha studiato l’arte (il curatore del MUDA di Albissola Marina Luca Bocchicchio) e chi lo ha amato (Anita Griselli).

“L’idea è nata dallo stesso Gianni nel 2016 – spiega Fabio Lenzi, presidente della Stars associazione produttore del docufilm -. Ci conoscevamo fin da piccoli, abitavamo nello stesso palazzo, poi ci siamo persi e ci siamo riavvicinati quando sono stato assessore della cultura ad Albissola Marina. Questa amicizia coinvolse anche mio fratello Fulvio e Luciano Carlino, ideatore e promotore del Premio Quiliano Cinema. In occasione di uno dei nostri incontri Luciano iniziò a raccontare di come gli sarebbe piaciuto avere un riconoscimento “importante ed originale” da donare agli ospiti del Premio (attori, registi, produttori, musicisti). Gianni lo zittì immediatamente: “Al premio ci penso, tu fammi solo avere una pizza cinematografica”. Problema risolto!”

“Gianni divenne il nume tutelare del Premio Quiliano Cinema e durante una delle edizioni conobbe il regista Carlo Cotti, fra i due nacque una sincera amicizia… in fondo erano due Maestri che parlavano il linguaggio dell’arte e che si capivano con uno sguardo. Quando Anita Griselli, Fulvio, Luciano Carlino ed io decidemmo di portare avanti l’idea di Gianni stesso di un docu film su di lui, venne facile pensare a Carlo come regista”.