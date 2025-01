Savona, 45 studenti del “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” selezionati per vivere un’esperienza all’estero per quattordici giorni

Savona. All’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, sono stati selezionati 45 alunni, frequentanti le classi quarte e quinte, con criteri stabiliti dal Collegio Docenti, per vivere un’esperienza di PCTO all’estero per quattordici giorni.

I ragazzi, accompagnati dai docenti, sono pronti a partire, lunedì 27 gennaio, per tre destinazioni in Europa: Dublino, Lipsia e Nizza, parteciperanno ad alcune lezioni, insieme ai coetanei europei, faranno esperienza in aziende locali, visite culturali e didattiche per migliorare la conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese . Saranno ospiti in famiglia o sarà proposta la soluzione di studentato.

Si tratta di un’opportunità completamente gratuita, volta alla formazione linguistica, professionale e di orientamento degli alunni. Il progetto arricchisce e rinnova l’offerta formativa dell’Istituto rivolta all’internazionalizzazione, che prevede da anni scambi culturali in Francia, a cui lo scorso anno scolastico si è aggiunta la possibilità di viaggi in Irlanda, Germania e Danimarca, con lo scopo di offrire nuove opportunità di crescita agli alunni, attraverso un’esperienza altamente formativa e professionalizzante.

Il progetto è stato realizzato con i fondi: EuroPath PON 10.6.6B PCTO Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico 136505 del 09/10/2024 – FSE – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) all’estero. Approvazione del 29/11/2024″.