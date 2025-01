Sanità territoriale, Natale (PD): “Siamo all’anno zero, nessun accordo con i medici di base”

Liguria. Altro che ambulatori territoriali per ogni distretto che dovevano essere in funzione da maggio dello scorso anno dalle 8 alle 24 con possibilità di esami e visite specialistiche, e accordo con i medici di base. Le misure per alleggerire i pronto soccorso e garantire una maggiore assistenza territoriale ai cittadini annunciate più volte non ci sono mai state e continuano a non esserci”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natele dopo la risposta in aula alla sua interrogazione su accordo medici di base e ambulatori territoriali.

“Siamo all’anno zero. Dopo che Toti aveva annunciato in pompa magna insieme a Gratarola l’accordo con i medici di base e la partenza degli ambulatori, oggi ci viene confermato quanto avevamo previsto, che quell’accordo non ha mai visto la luce. E ad oggi anche la Giunta Bucci è ancora ferma alle annunciazioni e ad aprire tavoli con i sindacati per siglare un nuovo accordo con i medici di base”.

“Finora abbiamo assistito alla solita farsa fatta di promesse e propaganda. È arrivato il momento di dire la verità ai cittadini. Dopo che ci è stato detto he eravamo dei disfattisti, oggi la realtà dei fatti viene a galla, e purtroppo ci dà ragione: nulla è stato fatto dal centrodestra per la sanità territoriale in tutti questione anni, a parte tanti annunci”.

“A pagare le conseguenze di questa incapacità gestionale sono i cittadini liguri che continuano a non avere le risposte necessarie per curarsi. Servono investimenti in strutture e attrezzature e soprattutto nuove assunzioni. Siamo stanchi di sorbirci ricette senza ingredienti” conclude.