Sanità, Natale e Piccardo (PD): “Le ricette della giunta fallimentari, basta slogan”

Regione. “Il gioco del rimpiattino, dello scaricabarile, delle tre carte, ha stancato. Il tema fondamentale che sta alla base di come si deve intervenire sulla sanità per assicurare ai cittadini un servizio adeguato e ai professionisti di lavorare in serenità passa esclusivamente da un incremento delle risorse e da una diversa organizzazione del servizio e del sistema sanitario e da un incremento del personale di tutte le professioni. Di e-mail, conferenze stampa e annunciazioni siamo stanchi”. Così Davide Natale, segretario PD Liguria, e Katia Piccardo responsabile sanità segreteria regionale, dopo quanto riportato dalla stampa in merito alla mail inviata dall’assessore Nicolò ai direttori generali delle Asl e degli ospedali

“Caro Nicolò siamo noi a dire che nonostante le roboanti parole, nulla si è mosso in questi mesi. La situazione è solo peggiorata con sempre più cittadini che rinunciano a curarsi. Ma come può un direttore generale aprire le agende se la Giunta chiede loro di tagliare per decine di milioni di euro il proprio bilancio? Come possono i dirigenti assicurare un ampliamento dell’orario di lavoro delle macchine se non vengono fatte assunzioni per farle funzionare?”, aggiungono.

“La soluzione non è garantire dei gettoni ai medici di Asl e altre misure tampone, che possono risolvere i problemi per un giorno, un’ora o poco più. Servono misure per un cambio strutturale e continuativo che risolva i problemi che nove anni di governo di questo centrodestra ha incancrenito. Invece di fare i primi della classe, pensare di avere poteri da supereroi, si apra un serio confronto, noi sapremo fare la nostra parte”, concludono.