Sanità Liguria, l’assessore Nicolò stima il disavanzo: “E’ di 49,2 milioni, raggiungeremo il pareggio”

Genova. È stimato in 49,2 milioni di euro (pari a circa l’1% della spesa complessiva) il disavanzo di gestione della sanità ligure. È il dato fornito in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò che ha risposto alle interrogazioni in consiglio regionale di Stefano Giordano, capogruppo del M5s, ed Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità in quota Pd. A inizio anno il presidente Marco Bucci aveva parlato di un buco ridotto a “40 milioni” nell’ultima settimana di dicembre, confermando l’obiettivo e la certezza di azzerarlo completamente.

Dai risultati del terzo trimestre delle cinque Asl e dei quattro ospedali “è emersa una stima del disavanzo d’esercizio fondata su valori eccessivamente prudenziali, che non stanno trovando una corrispondenza con i valori che stanno emergendo nei preconsuntivi del quarto trimestre”, ha precisato Nicolò.

A incidere sono le maggiori risorse confermate dal governo con oltre 2,5 miliardi in più sul Fondo Sanitario Nazionale, ma anche una serie di stanziamenti aggiuntivi per cui “si è in attesa della formalizzazione” relativi al payback farmaceutico, all’assistenza domiciliare finanziata dal Pnrr, all’assistenza erogata ai cittadini ucraini e all’emersione dei lavoratori stranieri irregolari.

La previsione si è attestata così a 66,2 milioni e già in virtù di questo dato “è da ritenere scongiurato il paventato commissariamento e quindi l’aumento dell’addizionale Irpef e le maggiorazioni dell’aliquota Irap“, ha assicurato Nicolò.

“Nei mesi scorsi erano emerse cifre strumentalizzate dalle opposizioni – prosegue l’assessore Nicolò – Cifre erano frutto di ipotesi e che venivano utilizzate solo per fare propaganda politica. Per mesi si è parlato di aumenti Irpef e amministrazione controllata, misure mai prese in considerazione da questa amministrazione. Quelle cifre infatti non hanno trovato corrispondenza con i valori che stanno emergendo nei preconsuntivi del quarto trimestre. Tra la conferma delle maggiori risorse nazionali e le risorse aggiuntive per cui si è in attesa della formalizzazione, relative per esempio al payback farmaceutico, all’assistenza domiciliare finanziata dal Pnrr, all’assistenza erogata ai cittadini ucraini e all’emersione dei lavoratori stranieri irregolari, la previsione del disavanzo di gestione per l’anno 2024 si è attestato ad 66,2 milioni. Nel procedere alle consuete operazioni di chiusura dell’esercizio (valorizzazione delle rimanenze, valutazione delle partite debitorie, quantificazione dei fondi rischi e oneri) e alla quantificazione dei costi di competenza dell’esercizio rispetto a quanto inserito nei modelli dei conti economici tendenziali (riferiti al trimestre 2024), le aziende hanno rilevato anche gli effetti delle azioni volte a generare efficientamenti del servizio sanitario pubblico e conseguentemente dei risparmi a parità di prestazioni rese, generate dalle misure introdotte nel corso del 2024 e continueranno a generare effetti positivi nel 2025”.

In chiusura di esercizio, poi, “le aziende hanno rilevato anche gli effetti delle azioni volte a generare efficientamenti del servizio sanitario pubblico e conseguentemente dei risparmi a parità di prestazioni rese”. Grazie a queste misure si arriva alla cifra di 49,2 milioni riferita oggi da Nicolò. “A breve – ha aggiunto l’assessore – giungeranno i preconsuntivi economici delle aziende, successivamente si potrà valutare congiuntamente con i direttori delle aziende quelle ulteriori misure relative alle poste patrimoniali, unitamente ad eventuali contributi dai fondi regionali che confidiamo che non sarà necessario attivare, per raggiungere il pareggio del sistema sanità“.

In campagna elettorale l’opposizione aveva parlato di un buco da 258 milioni e già all’epoca Bucci contestava i numeri. A pochi giorni dalla formazione della giunta, il governatore aveva sottolineato: “È molto meno buco, un buchetto, un buchino“.