Sanità, Giordano (M5S): “Quali tagli ha operato la giunta Bucci per aggiustare i conti in profondo rosso?”

Liguria. “Ancora una volta, l’assessore alla sanità non ha risposto a una nostra interrogazione. In questo caso specifico, ha aggirato la domanda. Noi abbiamo chiesto come si sia arrivati a un deficit di ‘soli’ 45 milioni di euro a fronte dei 258 milioni di euro di buco emersi in più documenti pubblicati tra il primo e il secondo semestre del 2024. Traduco: quali tagli hanno operato? A quali servizi dovranno rinunciare i cittadini per permettere alla giunta di non far commissariare la sanità regionale?”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano a margine dell’interrogazione sulla riduzione del deficit di bilancio del settore sanitario in Regione Liguria.

Giordano ha chiesto quali azioni sono state fatte per ridurre il deficit del bilancio sanitario da 258 a 69 milioni di euro. Il consigliere ha ricordato che il deficit era inizialmente stimato in 258 milioni di euro, ma che nella seduta del Consiglio Regionale del 7 gennaio 2025 l’assessore Nicolò ha dichiarato che il buco, al 31 dicembre 2024, era pari a circa 69 milioni di euro.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha ricordato l’apporto dalle maggiori risorse derivate dalla suddivisione del Fondo indistinto 2024, dalla ripartizione delle forme premiali delle quote vincolate agli obbiettivi del Psn e dalle risorse per gli obbiettivi prioritari confermando – ha ribadito – che il Fondo sanitario ha avuto per il 2025 un incremento di 2,5 miliardi e che le aziende, nella chiusura dell’esercizio, hanno eseguito una analisi delle diverse partite aggiornando le stime dl disavanzo che oggi è stimato in 45 milioni di euro.

“Capiamo i tempi limitati dello scambio in aula, ma il tema è troppo delicato per essere compresso in pochi minuti di risposte e replica – ha aggiunto Giordano – Immaginando dunque un quadro certamente più esaustivo, abbiamo chiesto all’assessore di fornire risposta scritta, descrivendo nel dettaglio come si è arrivati ad alleggerire il buco di bilancio sanitario di oltre 200 milioni di euro”.

“Non è accettabile amministrare la sanità con i ‘forse’ e con la finanza creativa: vogliamo vedere i conti nero su bianco per esaminarli e condividerli con i liguri, che pagano il sistema a caro prezzo ma non ricevono un servizio all’altezza delle aspettative”.