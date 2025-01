Sanità, Foscolo (Lega): “Regione Liguria promuove Giornate raccolta farmaco dal 4 al 10 febbraio”

Liguria. “Donare un farmaco per i più bisognosi. L’assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dalla Lega e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che impegna la giunta regionale a promuovere, attraverso i propri canali di comunicazione, la XXV edizione nazionale delle ‘Giornate di raccolta del farmaco’, mettendo in particolare evidenza l’aspetto della necessità di volontari e l’elenco delle farmacie liguri aderenti”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Sara Foscolo.

“Quest’anno l’iniziativa del Banco farmaceutico si svolgerà, anche nella nostra regione, da martedì 4 a lunedì 10 febbraio. Nelle farmacie aderenti, circa 170 in Liguria, è possibile acquistare un farmaco senza ricetta e consegnarlo ai volontari presenti che si occuperanno di distribuirlo dove necessario sul nostro territorio”.

“Ricordo che la raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie. Ringrazio i farmacisti, i volontari e tutti i cittadini liguri che aderiranno a questa lodevole iniziativa per i più bisognosi”.