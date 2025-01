Sanità, Ciangherotti (FI): “Complimenti al dottor Riccardi per la nomina e il coraggio nel denunciare i problemi della nostra sanità”

Albenga. “Congratulazioni al dottor Alessandro Riccardi per la recente nomina a presidente della Simeu – Società italiana della medicina di emergenza-urgenza. Un incarico che riconosce il valore di un grande professionista, capace non solo di eccellere nel proprio campo, ma anche di analizzare e affrontare le sfide di un sistema sanitario in difficoltà.” Eraldo Ciangherotti, vice coordinatore di Forza Italia in provincia di Savona, prende spunto dalle considerazioni del dottor Riccardi, primario del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per sottolineare “la necessità di intervenire sui problemi strutturali della sanità locale e nazionale”.

“Non possiamo ignorare le criticità emerse: la carenza di posti letto negli ospedali e il conseguente sovraffollamento dei pronto soccorso rappresentano una grave minaccia alla dignità dei pazienti e alla sicurezza del personale sanitario. Tenere le persone in barella nei corridoi non è accettabile, né sul piano etico né su quello organizzativo. Ogni paziente in attesa rallenta il sistema e aggrava una situazione già critica,” dichiara Ciangherotti.

Inoltre, Ciangherotti ribadisce che “l’aumento degli spazi di emergenza non è una soluzione efficace. I pronto soccorso servono a stabilizzare i pazienti critici e a inquadrare i casi, ma non sono luoghi di degenza. È fondamentale ripristinare e aumentare i posti letto nei reparti ospedalieri, perché questa è la chiave per liberare i pronto soccorso e garantire un’assistenza dignitosa e adeguata.”

Il vice coordinatore di Forza Italia si sofferma anche sui “rischi per il personale sanitario, spesso vittima di aggressioni dovute all’esasperazione dei parenti dei pazienti. Quando un pronto soccorso deve gestire decine di pazienti in barella, il personale viene sovraccaricato di compiti che esulano dalla propria specializzazione e funzione. È un sistema che spinge al limite le risorse umane e riduce la motivazione dei giovani medici, scoraggiandoli ad intraprendere una carriera tanto necessaria quanto impegnativa.”

Ciangherotti conclude con un appello al governatore Marco Bucci: “Il dottor Riccardi è una risorsa preziosa per il nostro territorio. Auspico che possa essere coinvolto nel team di consulenti della Regione Liguria per affrontare le sfide della sanità con un approccio concreto e strategico. La nostra sanità ha bisogno di professionisti competenti e coraggiosi, capaci di proporre soluzioni innovative per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, non solo a livello regionale, ma anche provinciale.”

Ciangherotti ribadisce “l’impegno di Forza Italia per la tutela della sanità pubblica, con l’obiettivo di assicurare servizi efficienti e di qualità per tutti i cittadini”.