Sanità, Azione Liguria: “Sulla situazione del deficit vogliamo trasparenza da Bucci”

Liguria. Azione Liguria chiede alla giunta Bucci “trasparenza” rispetto dibattito sul disavanzo della sanità regionale.

“Il presidente Marco Bucci ha inizialmente dichiarato un disavanzo di 205 milioni di euro, successivamente corretto a 200 milioni. Ora l’affermazione di una riduzione a soli 40 milioni suscita preoccupazione e rende necessaria una maggiore chiarezza. Una diminuzione così rapida del disavanzo può avvenire solo attraverso misure drastiche, come il taglio dei servizi, oppure grazie a sostegni finanziari eccezionali, ma anche tramite operazioni tecniche che rinviano o nascondono i problemi”, evidenziano in una nota la segretaria regionale Cristina Lodi, la segretaria provinciale Chiara Lastrico e il responsabile sanità Raffaele Griffo.

“È cruciale – proseguono – che la Regione comunichi chiaramente le strategie adottate, specificando in quali aree si stanno riducendo i costi e quali impatti ci saranno sui servizi e sull’assistenza sanitaria. Recentemente, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha confermato che il disavanzo ammonta a 49,2 milioni di euro, pari a circa l’1% della spesa complessiva, e ha indicato previsioni di disavanzo per il 2024 di 66,2 milioni. Queste cifre sono influenzate da risorse nazionali e finanziamenti in attesa di formalizzazione, come il payback farmaceutico e il sostegno per l’assistenza domiciliare. Il presidente Bucci ha parlato di abbassare i costi con interventi strutturali, ma senza dettagli concreti, i cittadini restano nel dubbio”.

“I cittadini liguri e gli operatori del settore hanno il diritto di essere informati sugli investimenti necessari per garantire un sistema sanitario efficace e sostenibile, essenziale documentare ogni iniziativa intrapresa per garantire trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse sanitarie. Solo attraverso la trasparenza si potrà mantenere la fiducia nelle istituzioni e nel servizio sanitario regionale”, concludono i vertici di Azione Liguria.