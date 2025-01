San Paolo, la denuncia: “Mancano coperte per i ricoverati”. Asl2: “Lavanderia chiusa in quel momento. Ci scusiamo”

Savona. “Mia zia, ottantatreenne, ricoverata nel reparto di Medicina dell’ospedale San Paolo senza coperte, soprattutto nei giorni più freddi dell’anno”. E’ questo l’allarme lanciato dalla nipote Eleonora che andava a farle visita tutti i giorni in quando la zia non è autosufficiente.

In una di queste visite la spiacevole scoperta: “Mia zia non è autosufficiente e, purtroppo, non comunica in maniera conscia e lucida per questo non si è potuta lamentare – spiega – ma toccandola sul braccio, ci siamo accorti che aveva freddo. Era coperta solo con un lenzuolo e un copri lenzuolo”.

Ma alla richiesta, al personale infermieristico, di una coperta in più, purtroppo, la famiglia del paziente non solo non è stata accontentata ma è stata anche invitata a recuperarle da casa propria: “Abbiamo così chiesto alle infermiere una coperta più pesante e, mortificate, ci hanno risposto che, visto il numero di dimissioni elevate del giorno prima, non c’erano più coperte disponibili in nessun reparto – spiega – e che quindi avremmo dovuto portarla da casa”.

Eleonora però non punta il dito contro il personale medico, infermieristico o contro gli operatori socio sanitari. La critica è, ancora una volta, contro il sistema nazionale sanitario: “La mia non vuole essere assolutamente una segnalazione contro gli oss, gli infermieri e i medici dell’ospedale, che fa tutto quel che può con il materiale a disposizione e con il budget sempre più ridotto – sottolinea – ma vorrei solo che fosse segnalata la cosa per i vari utenti”.

La nipote però, seppur consapevole che il personale del reparto era esente da colpe, avrebbe preferito essere messa al corrente di tale situazione. In tal modo avrebbe provveduto a recuperare personalmente le coperte, evitando discussioni inutili, e arrivando ad un obiettivo comune: il benessere del paziente: “Non costerebbe davvero nulla ammettere la mancanza e segnalare la cosa in modo da organizzarsi. Se la mancanza fosse stata segnalata saremmo potute partire da casa con la coperta. E’ ovviamente assurdo pensare che a gennaio, con il freddo che fa, non ci siano abbastanza coperte – prosegue nella segnalazione – ed è un oggettivo problema da affrontare ma nell’immediato, senza sputare sentenze o cercare un colpevole da “punire”, sarebbe intelligente provare a venirsi incontro”.

Eleonora aveva già riscontrato nei mesi precedenti (in conseguenza al ricovero del marito in pronto soccorso) difficoltà di gestione nel personale, carenza di letti e traversine centellinate ma, allo stesso tempo, aveva notato come tutto il personale lavorasse senza sosta per garantire un servizio adeguato e idoneo: “Il personale, nonostante sia a ranghi ridotti, si fa in quattro con moltissimi pazienti, pochi letti, poco spazio e traversine centellinate. Ci sono tantissimi problemi, lo sappiamo, a se uniamo le forze forse qualcosa si può fare”, conclude Eleonora.

Non si è fatta attendere la risposta dell’Asl2 savonese: “In riferimento alla temporanea carenza di coperte, si precisa che l’episodio è riconducibile a un consistente numero di dimissioni contestuale all’impossibilità di procedere a un reintegro immediato a causa degli orari di apertura del servizio di lavanderia“.

“Si tratta di una circostanza atipica, di cui comunque si è tenuto conto provvedendo, a seguito dell’evento, a riorganizzare il percorso di reintegro della biancheria presso le strutture di degenza. Inoltre, è stata predisposta una verifica puntuale e continuativa da parte dei coordinatori, incaricati di segnalare immediatamente eventuali carenze o disservizi, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni”, fa sapere l’azienda sanitaria.

“Asl2 desidera porgere le proprie scuse per il disagio e ringraziare per la segnalazione, formulata con toni cortesi e costruttivi, che ci ha permesso di intervenire per migliorare la qualità del servizio”, conclude.