S.F. Loano, il risultato sfuma sul finale contro il Campomorone. Cattardico: “Eccellenza campionato complicato, bisogna sempre stare attenti”

Loano. Si è decisa al finire dei due tempi la partita tra San Francesco Loano e Campomorone. I genovesi hanno sbancato l’Ellena con la rete di Campaner a pochi istanti dal novantesimo.

Un risultato positivo sfumato, quindi, per la squadra di Cristian Cattardico che si trova ora ad un punto dalla zona playout. La classifica è sempre in costante variazione e i rossoblù hanno fatto vedere di poter giocarsela ad armi pari con tutte le altre squadre inanellando filotti positivi e prestazioni convincenti. Tredici punti in sette partite è uno score importante per una neopromossa.

Tuttavia, il tecnico rossoblù predica particolare cautela: “Eccellenza campionato complicato, bisogna sempre fare attenzione. Si passa dall’essere vicini ai playoff e ai playout in una settimana: difficile dire quali possano essere le cinque squadre da tenere dietro di noi”.