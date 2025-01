Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (16^ giornata)

Bogliasco 3 – 1 Arenzano, Campomorone 4 – 1 Athletic, Golfoparadiso 0 – 1 Voltrese, Molassana 0 – 4 Pietra Ligure, Praese 2 – 3 Celle Varazze, Rivasamba 2 – 1 S.F. Loano, Serra Riccò 0 – 3 Genova Calcio, Taggia 2 – 2 Angelo Baiardo.

Classifica: 36 Rivasamba, 32 Celle Varazze, 28 Pietra Ligure, 28 Bogliasco, 24 Voltrese, 24 Campomorone, 23 Golfo Paradiso, 21 S.F. Loano, 21 Arenzano, 20 Angelo Baiardo, 20 Taggia, 20 Athletic Club Albaro, 19 Molassana, 16 Genova Calcio, 13 Serra Riccò, 9 Praese.

Promozione (17^ giornata)

Ceriale 2 – 0 Albissole, Finale 1 – 2 Little Club James, Legino 0 – 2 Superba, New Bragno 2 – 1 Cella, Sampierdarenese 0 – 0 Carcarese, Sestrese 2 – 2 Millesimo, Ventimiglia 1 – 3 Pontelungo, San Cipriano 1 – 1 Argentina Arma (in aggiornamento).

Classifica: 36 Carcarese, 34 Pontelungo, 34 Millesimo, 34 Ceriale, 31 Sampierdarenese, 30 Sestrese, 23 Albissole, 21 Ventimiglia, 20 New Bragno, 20 Little Club James, 19 Legino, 19 Superba, 15 Finale, 14 Cella, 13 San Cipriano *, 11 Argentina *.

Prima Categoria “A” (16^ giornata)

San Filippo Yepp 2 – 0 Imperiese, Ospedaletti 1 – 2 Camporosso, Altarese 2 – 0 Dego, Andora 1 – 1 Baia Alassio, Cengio 1 – 1 Borghetto, Golfo Dianese 2 – 1 Vadino, Virtus Sanremo 2 – 3 Mallare. Riposa: Oneglia.

Classifica: 33 Camporosso, 33 Ospedaletti, 32 Baia Alassio, 31 Golfo Dianese, 29 San Filippo Yepp, 28 Cengio, 24 Andora, 21 Altarese, 16 Oneglia, 16 Borghetto, 11 Dego (-6), 11 Vadino, 10 Virtus Sanremo, 9 Imperiese, 3 Mallare.

Prima Categoria “B” (16^ giornata)

Bolzanetese 2 – 1 Old Boys Rensen 1, Masone 3 – 0 Multedo, Olimpic 1 – 1 Speranza, Letimbro 2 – 2 Vadese, Campese 2 – 0 Spotornese, Pegli Lido 3 – 3 Rossiglionese, Quiliano&Valleggia 2 – 1 Vecchiaudace, Savona 3 – 0 Sciarbo&Cogo.

Classifica: Savona 37, Olimpic 36, Masone 34, Multedo 33, Campese 32, Bolzanetese 29, Speranza 26, Rossiglionese 22, Old Boys Rensen 20, Pegli Lido 18, Quiliano&Valleggia 17, Vecchiaudace Campomorone 13, Vadese 10, Spotornese 10, Letimbro 9, Sciarbo&Cogo 8.

Seconda Categoria “B” (9^ giornata)

Bardineto 2 – 1 Pallare, Nolese 4 – 1 Rocchettese, Plodio 0 – 0 Murialdo, Sassello 2 – 3 Priamar Liguria, Veloce 3 – 0 Cengio “b”, Quiliano&Valleggia “b” 0 – 0 Virtus Don Bosco (in aggiornamento).

Classifica: 20 Nolese, 19 Veloce, 16 Priamar, 15 Bardineto, 14 Virtus Don Bosco, 12 Quiliano&Valleggia B, 12 Pallare, 12 Sassello, 8 Plodio, 7 Murialdo, 5 Rocchettese (-2), 1 Cengio B.