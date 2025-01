Risorse per il Tpl, Invernizzi (FDI): “Passo importante per rispondere in modo concreto alle esigenze dell’utenza”

Liguria. “I 10 milioni che Regione Liguria ha deciso di destinare al trasporto pubblico locale (TPL) rappresentano un passo importante per migliorare la qualità del trasporto pubblico e rispondere alle crescenti esigenze degli utenti. La somma verrà distribuita tra il servizio su gomma e quello su ferro”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione in vista del prossimo consiglio monotematico sui trasporti dopo i disagi subiti da pendolari e studenti.

“Dei 10 milioni, 6,5 milioni verranno destinati al trasporto su gomma, mentre i restanti 3,5 milioni saranno impiegati per potenziare il servizio ferroviario. I fondi – precisa Invernizzi – permetteranno alle aziende che gestiscono la rete dei trasporti in Liguria di migliorare sensibilmente i propri servizi. Un altro aspetto fondamentale dell’iniziativa riguarda l’acquisto di nuovi autobus. Per il biennio 2025-2026, Regione Liguria anticiperà il 50% degli investimenti per l’acquisto di nuovi veicoli, a condizione che le somme siano certificate e rendicontate dalle aziende di trasporto”.

“Questa misura – sottolinea Invernizzi – mira a rinnovare il parco mezzi e garantire un servizio sempre più moderno ed efficiente. Le risorse stanziate da Regione Liguria – conclude Invernizzi – rappresentano un importante supporto per il settore del trasporto pubblico locale che necessita di interventi per affrontare le sfide quotidiane, dalla gestione dei mezzi alle necessità di rinnovamento delle proprio flotte. L’adeguamento dei servizi, con un particolare focus sul miglioramento della qualità e della sicurezza, avrà sicuramente un impatto positivo sulla vita dei pendolari liguri”.