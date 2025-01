Rischio allagamenti della Piana albenganese, Invcernizzi (Fdi): “Finanziate opere urgenti e di manutenzione”

Ponente. “E’ sempre stata massima l’attenzione della giunta regionale sul rischio allagamenti della Piana e lo sarà anche in futuro grazie ad una visione dettagliata da pare dell’assessorato alla Protezione Civile. Lo dicono i fatti con opere importanti per interventi urgenti e di manutenzione che sono stati finanziati dalla Regione”.

Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione a margine del Consiglio regionale nel corso del quale l’assessore Giacomo Giampedrone ha risposto a una interrogazione sul tema Piana di Albenga letta in aula dal consigliere Jan Casella (AVS).

“La Regione – spiega Invernizzi – ha messo a bilancio una somma di quasi 45 mila euro per la progettazione complessiva degli interventi di messa in sicurezza sia di Rio Fasceo che Rio Carendetta, al tempo stesso altri 2,5 milioni di euro costituiscono il primo lotto di interventi sul Rio Fasceo e più in particolare nel tratto terminale del depuratore alla confluenza con il torrente Carenda. In questo caso i lavori sono stati ultimati”.

“Altri 4,4 milioni sono stati stanziati per il Rio Carendetta e per completare la sistemazione del Fasceo”.

“Più di recente è stata destinata una somma di9 5 milioni di euro al Comune di Albenga per finanziare un primo lotto funzionale che interesserà l’area che parte dall’argine già adeguato a salire verso monte fino all’ex polveriera di Regione Rollo compreso tra il ponte in via Vecchia per Peagna. Un intervento, come ha ricordato Giampedrone, che permetterà la messa in sicurezza delle abitazioni, delle aziende agricole e delle attività presenti in regione Rollo” conclude Invernizzi.