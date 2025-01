Ripamonti a Cairo per il giuramento degli allievi della Polizia penitenziaria

Cairo Montenotte. Si è svolta questa mattina presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento “Andrea Schivo” di Cairo Montenotte​, alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, la cerimonia solenne​ per il giuramento degli allievi del 184° corso del Corpo di Polizia Penitenziaria​.

All’evento hanno partecipato​, ​tra gli altri, il ​direttore della Scuola, generale di Brigata Giuseppe Zito, ​i sindaci del territorio​ e i rappresentanti delle forze dell’ordine​.

L’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, intervenuto nel corso della cerimonia, ha detto: “​La Regione Liguria​ ribadisce la ​sua vicinanza alle forze dell’ordine ​che lavorano sul territorio. Il polo di formazione valbormidese ​è​ un’eccellenza​ per la preparazione di ​nuove figure professionali fondamentali​ al sistema di giustizia​ italiano”.​

“Ai giovani agenti​, ​i miei complimenti per il traguardo raggiunto, e ​gli auguri per ​i​l futuro lavorativo. Sono certo che il loro contributo sarà determinante non solo ​nel garantire la sicurezza, ma anche per il miglioramento delle condizioni lavorative e umane di chi vive e opera all’interno delle carceri​”.​