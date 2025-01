Rigassificatore, PD Quiliano: “Ora si rispetti la volontà del territorio”

Quiliano. “La presa di posizione contraria al progetto, e la conseguente battaglia politica di istituzioni locali, comitati civici, associazioni e cittadini, hanno consentito di raggiungere questo importante risultato. Un particolare ringraziamento al consigliere regionale Roberto Arboscello che, in maniera caparbia si è battuto contro il progetto voluto dalla Giunta Toti prima, e, contro il centro destra poi, che in più di un’occasione ha respinto le varie mozioni presentate sul rigassificatore”.

Lo afferma il PD di Quiliano dopo il voto in Consiglio regionale.

Il segretario cittadino dei Dem, Bruno Pretin, sottolinea: “In questo contesto va messa in risalto la posizione fin da subito assunta dal Circolo PD di Quiliano che, per primo, si è espresso contro la realizzazione del rigassificatore, non solo sul proprio territorio ma anche sull’intero territorio savonese”.

“Con la presa di posizione ora di tutto il Consiglio Regionale è stato raggiunto un primo importante risultato, adesso, occorre vigilare perché la Giunta regionale solleciti il Governo a rispettare la volontà del territorio; in tal senso, il Partito Democratico impegnerà i propri rappresentanti ai vari livelli perché vogliono affinché, alla vicenda del rigassificatore venga posta la parola fine” conclude.