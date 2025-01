Rigassificatore, la Liguria dice no all’unanimità: “Bloccare l’iter di trasferimento”

Genova. La Liguria dice no al rigassificatore. Dopo settimane di dichiarazioni e battibecchi, oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione sottoscritta da tutti i gruppi che impegna il presidente Marco Bucci e la sua giunta a “trasformare in atti concreti e ufficiali della Regione Liguria le dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito alla collocazione del rigassificatore Fsru Golar Tundra nello specchio acque antistante Savona/Vado Ligure, esprimendo nelle sedi più opportune le valutazioni su cui trova fondamento la propria contrarietà, al fine di bloccare l’iter di trasferimento del suddetto impianto in Liguria“.

Il documento, frutto della sintesi delle due mozioni portate in aula prima della pausa natalizia da Angelo Vaccarezza e Roberto Arboscello, è passato con 30 voti favorevoli, compreso quello di Bucci. Unico assente in aula al momento del voto l’ex candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando.

“Arrivare a un testo unico in Consiglio regionale è il risultato che la provincia di Savona aspettava – ha dichiarato Vaccarezza prima della votazione -. Questa mozione chiude la porta non solo al trasferimento della Golar Tundra oggi da qualsiasi parte sia, ma chiude la porta al trasferimento di qualsiasi rigassificatore nello specchio acqueo della Regione Liguria“. In realtà il testo fa riferimento solo alla nave rigassificatrice attualmente operativa a Piombino, senza entrare nel merito di scelte future.

“Lei oggi è investito di una grande responsabilità – ha detto Arboscello rivolgendosi al governatore Bucci -. Si mette un punto fermo politico in questo consiglio ma la partita non è chiusa del tutto, l’ultima parola spetta al governo. Il vero vincitore di questa vicenda è il territorio unito che si è speso un anno e mezzo per una battaglia giusta. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono schierati contro una scelta scellerata“.

Si chiude così – almeno dal punto di vista politico – una delle vicende più controverse dell’amministrazione di Giovanni Toti, che ha sempre difeso la scelta “impopolare” di mettere la Liguria a disposizione dei piani nazionali per la sicurezza energetica, a costo di creare importanti frizioni con la sua stessa maggioranza, in particolare sul territorio savonese. Una linea che ha iniziato a incrinarsi durante il periodo degli arresti domiciliari, tramite le dichiarazioni del vicepresidente Alessandro Piana, fino alla presa di posizione di Bucci in campagna elettorale, ribadita dopo la vittoria alle regionale e adesso sottoposta a una richiesta bipartisan, quella di passare dalle parole ai fatti.

“Col documento approvato oggi dal Consiglio regionale, si dà finalmente ragione alla grande battaglia che sindaci, comitati, sindacati, categorie e cittadini di un intero territorio, hanno condotto senza distinzione di colore politico. Speriamo che questo documento ponga la parola fine a un’opera pericolosa dal punto di vista ambientale e che avrebbe avuto ricadute negative sul turismo”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS

“Come la Lega e il presidente Marco Bucci hanno spiegato più volte, Regione Liguria è contraria alla ricollocazione del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure, che quindi non sarà trasferito nel Savonese. Ricordo che insieme a migliaia di altri cittadini avevo partecipato alla ‘catena umana’ contro tale ipotesi e avevo presentato un documento in consiglio regionale in difesa del nostro territorio. Sono soddisfatta che anche il consiglio regionale abbia votato all’unanimità la mozione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, per bloccare l’iter di trasferimento dell’impianto. Un risultato importante, che rappresenta una vittoria per la provincia di Savona. Mi spiace che tutti i consiglieri regionali abbiano votato a favore della mozione tranne l’ex candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando (Pd): presente durante la seduta consiliare, ma assente in aula durante il voto contro il rigassificatore a Vado Ligure”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega).

“La presa di posizione unanime da parte del consiglio regionale sullo stop al trasferimento del rigassificatore è un risultato importante, che rappresenta un segnale concreto e fondamentale per fermare definitivamente il progetto di trasferimento del rigassificatore. Questa vittoria è merito di quella parte del del territorio savonese che per oltre un anno e mezzo ha portato avanti una battaglia giusta e determinata, unendo cittadini, amministrazioni locali, comitati, parti sociali, associazioni datoriali e forze politiche contro un progetto che avrebbe compromesso il futuro della nostra comunità. Siamo soddisfatti di questo passo avanti, che arriva dopo numerosi cambi di posizione e incertezze da parte della maggioranza. Finalmente siamo giunti al traguardo e accogliamo questo risultato come un riconoscimento del lavoro svolto da chi, dentro e fuori le istituzioni, non si è mai arreso. Ora, però, la responsabilità passa al Presidente Bucci e Governo Meloni. È indispensabile che il Governo recepisca la volontà del territorio e ponga definitivamente il proprio ‘no’ sull’iter del trasferimento. Compito del Presidente Bucci sarà quello di interloquire con il Governo e convincere la Presidente Meloni e il Ministro dell’Ambiente Fratin a tradurre in fatti concreti questa decisione, senza lasciare spazio a rivalutazioni o ripensamenti. Noi continueremo a vigilare, mantenendo alta l’attenzione affinché il lavoro svolto non venga vanificato e la decisione arrivi in tempi rapidi, senza ulteriori lungaggini o cambi di rotta”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la presentazione in aula del documento unitario con cui il consiglio regionale tutto si è impegnato a dire ‘no’ al trasferimento del rigassificatore a Savona-Vado.

“Oggi in consiglio regionale – dichiara il consigliere regionale della Lista Orlando presidente Gianni Pastorino – è stata presentata una mozione unitaria che ribadisce il no al rigassificatore a Vado, un risultato importante che sottolinea la volontà condivisa di tutelare il nostro territorio e le comunità che lo abitano. È significativo osservare come il centrodestra, dopo mesi di tentennamenti e dichiarazioni ambigue abbia cambiato idea. Da tempo abbiamo denunciato i rischi ambientali e sanitari di un’infrastruttura non sostenibile, oltre all’assoluta mancanza di trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali. Oggi il centrodestra cerca di allinearsi alla realtà dei fatti, ma resta evidente un fatto storico: con la Giunta Toti consigliere e consiglieri, anche oggi presenti in aula, hanno sostenuto la bontà del progetto di trasferimento del rigassificatore in provincia di Savona. Continueremo a vigilare affinché questa presa di posizione si traduca in atti concreti e coerenti, perché la tutela del nostro territorio non può essere oggetto di compromessi o calcoli politici”.

“Ora ci aspettiamo – dichiara Stefano Giordano consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle – che il presidente della Regione mantenga la promessa fatta in campagna elettorale: il no al rigassificatore nello specchio acqueo di Savona/Vado Ligure deve essere definitivo. Auspichiamo che Bucci sia capace di ribadire questo ‘no’ a livello nazionale e sappia far rispettare la volontà dei cittadini. Come M5S abbiamo contestato il trasferimento del Golar Tundra fin dalla prima ora rispondendo non alla convenienza politica del momento, ma alle precise istanze di un territorio, già pesantemente gravato in passato da numerose servitù. Siamo inoltre convinti che la Regione debba investire sulle rinnovabili anziché continuare a puntare sul fossile: il presidente saprà cogliere questa sfida?”

“Quando Toti ha barattato la sicurezza e la salvaguardia del territorio savonese per fare un favore politico alla Meloni (a dispetto del fatto che il sito presentasse criticità evidenti data la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante), con interpellanze parlamentari e persino una petizione a Bruxelles, il M5S ha portato al centro del dibattito le istanze dei cittadini, dei sindaci, dei comitati, delle parti sociali e delle associazioni datoriali, tutte giustamente contrarie: siamo sempre stati contrari ai rigassificatori, esattamente come siamo e sempre saremo contrari agli inceneritori”, conclude Giordano.

Il segretario del PD Liguria Davide Natale: “Il funerale politico di dieci anni di governo della Liguria è stato celebrato, tutto il centrodestra che aveva sostenuto a spada tratta e con molta convinzione le posizioni sul rigassificatore hanno fatto un’inversione a U. Quanto accaduto dal punto di vista politico è molto significativo perché molti degli assessori oggi in carica lo erano anche nello scorso mandato e ciò vale anche per molti consiglieri di maggioranza. Chi lasciò la sede della Provincia di Savona al termine della presentazione del progetto inseguito dalle urla dei manifestanti oggi è diventato il paladino del ‘no al rigassificatore’. Dopo che Toti aveva definito terrapiattisti chi da un ruolo istituzionale si era dichiarato contrario al progetto, accostandoli addirittura ai no vax, oggi quello stesso centrodestra ha radicalmente cambiato posizione sbugiardando e sconfessando le proprie posizioni. Abbiamo voluto dare un segnale forte di contrarietà al progetto di un nuovo rigassificatore e abbiamo portato anche Bucci sulle nostre posizioni. Pensare che non molto tempo fa il presidente Bucci diceva che ‘un rigassificatore con tecnologie galleggianti può andare sulla nuova diga del porto di Genova. Noi ci stiamo pensando’. Ora ha cambiato idea, e sentire delle lezioni da chi non cambia idea in base al vento, è insopportabile”.

“Come Partito Democratico abbiamo sempre saputo senza esitazione qual era la parte da cui stare: il futuro di un territorio insieme a tantissimi cittadini, associazioni, amministratori che si erano schierati contro il trasferimento di un rigassificatore che avrebbe compromesso l’ambiente e l’economia. Ora bisogna lavorare affinché in Liguria si pensi a un superamento degli impianti di rigassificazione sul nostro territorio. È impossibile che l’impianto di Panigaglia non abbia una scadenza della sua permanenza sul sito”.

Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI, nota: “L’ex Golar Tundra dovrà trovare una collocazione diversa dalla Liguria. Sul rigassificatore c’è convergenza tra maggioranza e minoranza, oggi il vero vincitore è il territorio con i suoi sindaci. Nessun margine di discussione: il rigassificatore a Vado Ligure non si farà e finalmente maggioranza e minoranza concordano su quanto già espresso dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante la sua visita ufficiale alla provincia di Savona. La questione dello spostamento dell’impianto da Piombino a Vado Ligure, già motivo di dibattiti accesi, trova ora un netto rifiuto da parte dell’intero consiglio regionale”.

“Come già aveva sottolineato Bucci – dice Invernizzi – questo è un punto chiuso, i savonesi non devono preoccuparsi. Il rigassificatore non arriverà a Vado Ligure. A chi ha sottolineato che il Governo non abbia ancora escluso formalmente l’ipotesi, il presidente aveva risposto chiaramente e senza esitazioni: ‘Non importa, qui non si farà’. Con un ordine del giorno congiunto arriva ora un messaggio rassicurante per il territorio soprattutto per una comunità preoccupata per le possibili implicazioni ambientali e sociali di un impianto di tale portata. Con questa presa di posizione il consiglio regionale si allinea alle richieste della popolazione e delle amministrazioni locali, che da tempo manifestano contrarietà all’ipotesi del rigassificatore”.

Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana: “La decisione del consiglio regionale della Liguria di dire NO al trasferimento del rigassificatore Golar Tundra a Vado Ligure, conferma e rafforza la posizione da me già espressa quando ero presidente ad interim della Regione. Un atto di coerenza e di rispetto verso le comunità locali, i sindaci e le amministrazioni del territorio savonese, che fin da subito hanno manifestato la loro contrarietà al progetto. Come ribadito anche in passato, il rigassificatore non risponde alle esigenze della Liguria e non rappresenta una priorità per il Paese, come anche confermato dal governo centrale. Non possiamo permetterci di investire risorse ingenti in un’opera che non trova giustificazione né sotto il profilo economico né sotto quello strategico”.