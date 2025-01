Rigassificatore, i deputati Ghio e Pandolfo (PD) interrogano il ministro dell’ambiente: “Cosa intende fare per porre fine al progetto”

Savona. I deputati del Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo hanno presentato al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin un’interrogazione a risposta scritta a proposito delle azioni che il ministero intende avviare per porre fine al progetto relativo al posizionamento del rigassificatore davanti alla rada di Vado Ligure. L’interrogazione fa seguito alla mozione approvata ieri all’unanimità dal consiglio regionale della Liguria.

“Nel 2023 – ricordano i due onorevoli Dem – l’allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Governo, in accordo con Snam, avevano deciso di posizionare la nave, prevedendo il suo ancoraggio offshore a 2,9 chilometri dalla costa, in prossimità dell’area marina protetta di Bergeggi. Il rigassificatore di Vado Ligure da subito è stato considerato dalla comunità locale e da molti esperti un’opera dannosa per il territorio, con potenziali impatti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita delle comunità locali, data la contiguita’ con l’area marina protetta”.

“Nel corso del consiglio regionale del 7 gennaio 2025 è stato votato all’unanimità un ordine del giorno, concordato e firmato da tutti i consiglieri regionali, che esprime contrarietà al posizionamento della nave rigassificatrice al largo del savonese. Il voto del consiglio regionale del 7 gennaio ha di fatto rappresentato una bocciatura bipartisan del progetto di trasferimento della nave Golar Tundra nel mar ligure, nella zona tra Savona e Vado Ligure”.

Alla luce dell’ordine del giorno che “impegna concretamente la giunta e la presidenza regionale a ‘trasformare in atti concreti e ufficiali’ la contrarietà al progetto e a bloccare l’iter di trasferimento dell’impianto” i due deputati chiedono a Pichetto Fratin “quali azioni il ministro intende avviare per rispettare la volontà del territorio e la decisione unanime del consiglio regionale, ponendo fine a un progetto respinto all’unanimità da tutto il consiglio regionale ligure, oltre che da istituzioni e popolazione locali”.