Regione, Sistema Portuale Ligure: approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Pastorino

Regione.“Oggi, in Consiglio Regionale, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno di cui sono primo firmatario, a tutela e valorizzazione del sistema portuale ligure”. Lo dichiara il Consigliere Regionale Gianni Pastorino.

Che aggiunge: “La portualità rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione e dell’intero Paese. I porti liguri movimentano oltre il 50% dei TEU di tutti i porti italiani, generando un gettito erariale di circa 4 miliardi e 600 milioni di euro. Nonostante questo, la recente riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha declassato la Direzione Regionale della Liguria e importanti uffici come quelli di La Spezia e Savona”.

“Stiamo parlando di una questione che è apparentemente tecnica ma che, in realtà, rischia di penalizzare l’economia ligure sia in termini di traffici che di occupazione, cosa che la nostra regione non può permettersi. Inoltre si penalizza la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia delle Dogane che hanno sempre lavorato in maniera egregia. Con questo ordine del giorno, impegniamo il Presidente della Giunta e l’Assessore competente a intervenire presso gli organismi nazionali affinché sia restituita alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane e ai suoi uffici la rilevanza strategica che spetta loro. Il sistema portuale ligure deve tornare a essere riconosciuto come motore di crescita sostenibile, integrato con le infrastrutture ferroviarie e stradali”, conclude.