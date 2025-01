Regione, piano abbattimenti dei cormorani: Dori (AVS) presenta una interrogazione al ministro dell’Ambiente

Regione. Il deputato Devis Dori di AVS ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura e al ministro dell’Ambiente in merito al piano di abbattimenti dei Cormorani previsto in Regione Liguria.

Dori dichiara: “La scelta di Regione Liguria di abbattere 100 Cormorani, cioè il 15% della popolazione censita, entro Marzo 2025 è un errore colossale; chiedo pertanto un intervento anche dei Ministri competenti al fine di trovare soluzioni nel rispetto del benessere animale”.

“La scelta di Regione Liguria di abbattere 100 Cormorani (15% della popolazione censita) entro Marzo 2025 infatti è criticabile nel metodo e nelle premesse – spiega -. Metodi ecologici come gli spaventapasseri gonfiabili o i fucili laser potrebbero efficacemente allontanare la popolazione di cormorani senza ricorrere all’abbattimento in una zona protetta come quella del parco di Montemarcello Magra. Il ricorso ai fucili potrebbe creare situazioni di rischio per altre specie, e portare inquinamento da piombo dovuto alle munizioni. Regione Liguria, infatti, non ha ancora recepito le raccomandazioni ISPRA sull’uso l’uso di munizioni atossiche in tutte le aree umide. Anche la necessità di questo abbattimento è dubbia. La LIPU ci ha segnalato che 20 anni fa la popolazione svernante di cormorani nell’area dell’oasi di Arcola era di oltre 500 esemplari, molto più di ora.

Non ci sono studi scientifici a sostegno della correlazione tra aumento (errato) dei cormorani e la diminuzione degli stock ittici, anzi loro stessi (pg.10 della delibera) affermano che “l’equilibrio tra preda e predatore tende a non far aumentare oltre determinati valori il numero di prede e dei predatori”.

“I cormorani sono una specie protetta che impreziosisce con la sua presenza il nostro territorio, fanno parte del fascino delle aree fluviali che attira i turisti e gli amanti della natura. Speriamo che i ministeri siano più lungimiranti del governo Ligure. L’ atteggiamento delle amministrazioni Toti e Bucci sulla fauna selvatica è ostile in modo demagogico e sparare è l’unica proposta che sanno mettere in campo”, conclude.