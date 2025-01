Regione, Piana: “1,5 milioni di euro per la conversione all’agricoltura biologica”

Liguria. Regione Liguria ha pubblicato il bando 2025 per la presentazione di domande di contributo finalizzate alla conversione all’agricoltura biologica.

“La conversione al biologico rappresenta un passo importante per molte aziende agricole, sia per ragioni ambientali che economiche: abbiamo fortemente voluto questo provvedimento per sostenere gli agricoltori liguri nella sfida della transizione ecologica e per incentivare un modello di agricoltura sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente – dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana –. Questo intervento rappresenta un’opportunità concreta per aiutare gli agricoltori della Liguria a innovare e investire nel biologico, rispondendo alla crescente domanda di prodotti sani e sostenibili”.

La dotazione finanziaria è di 1,5 milioni di euro per 5 anni; il bando, che scade il prossimo 15 maggio, è pubblicato sul sito della Regione Liguria.