Regione, nuovo incontro con gli enti datoriali per l’edizione 2025 del patto per il lavoro nel turismo

Liguria. Ieri pomeriggio l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi ha incontrato in Regione (in rappresentanza anche degli assessori al Lavoro Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola) gli enti datoriali in vista della stesura definitiva dell’edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo.

Presenti i rappresentanti liguri di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e le Camere di Commercio.

“Abbiamo ultimato gli ultimi dettagli per soddisfare tutti soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali che incontrerò lunedì. Entro la fine della settimana prossima il Patto verrà approvato dalla giunta e diverrà immediatamente operativo”, ha dichiarato l’assessore Lombardi al termine dell’incontro.