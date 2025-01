Regione, l’assessore Ripamonti: “Al lavoro per la programmazione degli interventi urgenti in via Fieschi e non solo”

Liguria. “Durante la replica al mio intervento in Consiglio regionale il consigliere Sanna ha dichiarato di ‘non aver capito bene’ le mie parole e dalle sue recenti affermazioni devo constatare che aveva ragione. Tengo a precisare che l’immobile di via Fieschi necessita sicuramente di attenzione: s iamo consapevoli delle criticità che dovranno essere affrontate e risolte nel più breve tempo possibile. Per questo motivo, gli uffici dell’assessorato al Patrimonio stanno predisponendo una relazione sul tema, che esaminerò personalmente nei prossimi giorni. Lo stesso vale per tutti gli altri immobili del patrimonio pubblico regionale, anch’essi attenzionati per lavori urgenti. Come già detto, chiederò di rivedere il piano triennale delle opere per includere questi interventi necessari. L’opposizione parla di 60 milioni ‘persi’ , un’affermazione lontana dalla verità, perché trattandosi di risorse FESR, non sono affatto pers i: saranno pienamente utilizzat i per la nostra programmazione”. Così l’assessore al Patrimonio della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, replica al consigliere Armando Sanna.

“Si tratta di una presa di responsabilità nei confronti dei cittadini, che consente di riorientare gli interventi – prosegue l’assessore Ripamonti – affrontando le criticità degli edifici in modo razionale e programmando i lavori in base a una gestione più efficiente delle risorse pubbliche”.

Il monitoraggio degli edifici continuerà, con particolare attenzione agli impianti, alle facciate e agli infissi. Verranno eseguiti interventi urgenti per garantire la sicurezza, senza compromettere le risorse disponibili.

“Stiamo lavorando parallelamente – conclude Ripamonti – a un piano di manutenzione che, oltre agli edifici di Via Fieschi, coinvolgerà anche altre sedi regionali che necessitano di interventi. Il programma di lavori sarà suddiviso in lotti funzionali, per non interrompere le attività delle sedi. Tutto ciò farà parte del piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027, consentendo una gestione ottimale delle risorse e rispondendo anche alle legittime richieste dei sindacati”.