Regione, Invernizzi: “Destinare risorse del Fondo Strategico Regionale per interventi per ridurre la dispersione idrica”

Liguria. “Destinare risorse dal Fondo Strategico Regionale per finanziare interventi volti a ridurre la dispersione idrica”. Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione è tra i firmatari di una proposta che impegna “la giunta regionale ad intervenire per risolvere le problematiche legate alla gestione dell’acqua potabile e più in particolare sulla dispersione della rete idrica e il suo impatto sulla crisi idrica e sui disagi economici che ne derivano”.

Secondo Rocco Invernizzi “gli interventi dovrebbero essere inclusi nel Piano d’Ambito, con una progettazione tecnica ed economica ben definita. Iniziative che – sottolinea Invernizzi ricalcando un ordine del giorno di Fratelli d’Italia – siano comprensive di un cronoprogramma e di una quota di cofinanziamento e che dovrebbero concludersi nell’arco di tre esercizi finanziari. Alla giunta abbiamo chiesto di prendere in considerazione la proposta di destinare risorse per la riduzione della dispersione idrica, al fine di garantire una gestione più efficiente dell’acqua potabile e rispondere alle necessità dell’utenza, contribuendo a una gestione sostenibile delle risorse”.

“Tutto questo – dice Invernizzi – tenendo presente che la dispersione di acqua dalla rete idrica contribuisce al deficit idrico e che i fenomeni siccitosi, in particolare nel Ponente ligure, aggravano ulteriormente la situazione. Le difficoltà non sono solo economiche, ma riguardano anche le attività agricole, produttive e turistiche, che soffrono a causa della scarsità di risorse idriche”.

“Per fare leva sull’istanza presentata alla giunta viene anche ricordato che l’alta dispersione idrica è uno dei fattori che determinano l’aumento delle tariffe, con un incremento delle bollette pari al 37,9% negli ultimi cinque anni. Questo aumento ha pesato sia sui cittadini che sugli imprenditori dei vari settori, in particolare agricoltura e turismo. Tra l’altro le percentuali di dispersione variano tra le province: La Spezia registra il tasso più alto (56,4%), seguita da Imperia (41,6%), Genova (35,2%) e Savona (34,8%)”.