Regione, Casella (AVS): “Riduzione pedaggi autostradali segnale importante per turismo e lavoratori”

Liguria. “La richiesta unitaria di ridurre i pedaggi autostradali sulle tratte interessate dai cantieri è un segnale forte ai cittadini che continuano a subire un disservizio quotidiano a causa di una cattiva gestione dei trasporti”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, plaude all’approvazione dell’ordine del giorno in Regione per chiedere al Ministero dei Trasporti e ai concessionari autostradali una riduzione delle tariffe in caso di lavori di manutenzione.

“La Liguria è una regione turistica e da anni paga dazio per gli enormi tempi di percorrenza impiegati dai visitatori per raggiungerla, con un danno incalcolabile per le aziende del settore. Così come sono inaccettabili i disagi patiti dai pendolari che utilizzano le autostrade liguri per motivi di lavoro. Mettersi in viaggio in Liguria è fonte, ogni giorno, di arrabbiature, ritardi, perdite economiche”, ricorda Jan Casella.

“Finalmente assistiamo a un segnale di vicinanza verso le migliaia di persone che, da anni, subiscono disservizi quotidiani”, conclude il consigliere regionale di AVS