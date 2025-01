Regione, anticipo di 515mln alle Asl e strutture della sanità ligure

Liguria. Ancora la sanità al centro dei provvedimenti varati dalla giunta regionale.

Tra le delibere approvate dalla Regione, lo stanziamento di 515 milioni 913.000 a titolo di anticipazione provvisoria di cassa relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2025 a favore delle Aziende, Enti ed IRCCS del servizio sanitario regionale. Questo, per far fronte alle esigenze e necessità sul territorio ligure.

Tra questi Arpal, l’Ospedale Galliera, l’Ospedale Evangelico, Asl1, Asl2, Asl3, Asl4, Asl5, Policlinico San Martino e l’Ospedale Gaslini.

È stato anche quantificato in 5 milioni di euro l’importo relativo al fondo per la non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale 2025.