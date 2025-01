Regione, al via il bando da 9 milioni per sostenere l’agricoltura biologica in Liguria

Liguria. Regione Liguria ha approvato il bando da 9 milioni di euro (per un periodo di 5 anni) per il mantenimento dell’agricoltura biologica; la misura ha l’obiettivo di supportare gli agricoltori liguri nel rispettare i rigorosi standard di questo settore.

“Con questo bando confermiamo il nostro impegno nel promuovere e sostenere l’agricoltura biologica, una modalità produttiva fondamentale per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e della salute dei cittadini – dichiara il vice presidente con delega all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – grazie a questa misura, le aziende agricole che hanno già concluso il periodo di conversione al biologico o che sono prossime a farlo potranno accedere a un importante sostegno economico, a beneficio non solo del comparto agricolo ma dell’intero territorio regionale”.

Il pagamento è previsto su base annuale, calcolato per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), e tiene conto della compensazione dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal rispetto del metodo biologico, in conformità al Regolamento (UE) 2018/848. Possono accedere al bando agricoltori o associazioni di agricoltori su tutto il territorio regionale, per tutte le tipologie colturali, inclusi prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, ad eccezione dei terreni a riposo. Per aderire è necessario che l’intera azienda agricola (almeno per la parte vegetale) sia già certificata biologica o che il periodo residuo di conversione, al 1° gennaio 2025, sia inferiore a sei mesi. Il bando, relativo all’intervento SRA29.2 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – Azione 2: mantenimento dell’agricoltura biologica, si inserisce nell’ambito del Programma Strategico della Politica Agricola Comune (PSP-CSR 2023-2027).

Le domande dovranno essere presentate tramite il portale SIAN e la scadenza è fissata al 15 maggio 2025. Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Liguria.