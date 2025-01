Rc auto, nel savonese lieve calo dei prezzi: il mercato si sta stabilizzando

Liguria. Il prezzo delle assicurazioni comincia a dare segnali di stabilizzazione dopo due anni di crescita costante.

Secondo un’analisi del portale Segugio.it, il premio medio annuale della Rc auto, dopo essere aumentato del 9,1% nel 2022 e del 24,7% nel 2023 ha rallentato la crescita nel 2024 con un +1,5%.

In Liguria, dove si registra un complessivo incremento pari a +1,1% sul premio, si denota un andamento provinciale diversificato. Per alcune provincie si osserva un premio Rca in crescita, come Imperia con +4,5%, seguita da La Spezia (+1,3%) e Genova (+0,7%). Situazione differente per Savona che risulta in calo di -2,0%.

A fronte di una crescita media del premio Rca del 1,5% tra il quarto trimestre 2024 e il quarto trimestre 2023 a livello nazionale, l’andamento regionale è stato molto diversificato. Per alcune regioni si nota un premio in crescita, come il Lazio con un +6,3%, seguita dalla Valle d’Aosta (+5,8%) e il Friuli (+4,9%). Altre regioni risultano in calo, capitanate dal Molise e il suo notevole decremento del -10,7%, seguito da Abruzzo, Sicilia, Calabria e Marche.

La costante crescita del premio medio Rca negli ultimi anni ha indotto gli italiani ad una maggior attenzione al confronto tariffario e conseguente cambio dell’assicuratore. Il tasso di cambio è infatti cresciuto del 47% dal 2021 ad oggi, ma resta comunque attestato su livelli molto bassi (16,9%).