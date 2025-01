Racconti d’Inverno, il 5 gennaio a Loano la selezione territoriale del Premio Alberto Cesa 2025

Loano. Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana con l’edizione 2024 di Racconti d’inverno, rassegna promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi.

Racconti d’inverno ospiterà il 5 gennaio alle ore 21, nella biblioteca civica “Antonio Arecco” in Palazzo Kursaal, la selezione territoriale del “Premio Alberto Cesa 2025” organizzato nell’ambito di Folkest, storico festival friulano.

Attraverso le selezioni territoriali saranno scelti gli artisti che riceveranno in premio il diritto di esibirsi a luglio nelle serate finali di Folkest.

La competizione vedrà in gara Riccardo Morandini, Pasticcio Meticcio e Mary Lou.

Riccardo Morandini è un musicista metamorfico. I suoi lavori riflettono il meticciato musicale del suo percorso, per approdare a sonorità dove confluiscono il rock psichedelico, la canzone d’autore e influenze classiche, jazz e world music. Negli anni ha collaborato come chitarrista con Sammy Osman, Mr Zombie Orchestra, Kimia Ghorbani, Collettivo Ginsberg, Tower Jazz Composer Orchestra, Alessandro Ristori e Superpop. Ha pubblicato a suo nome un EP (“Eden”, 2021) e un LP (“Il leone verde”, 2022).

Pasticcio Meticcio nasce nel 2008 come un progetto di musica klezmer, ma negli anni la formazione ha visto l’avvicendarsi di molti musicisti che hanno arricchito il progetto con stili, timbri ed esperienze musicali sempre diverse. In 15 anni di attività, di ricerca e riproposizione di musiche popolari tradizionali, il PasticcioMeticcio ha suonato in diverse città italiane nonché all’estero, arrivando nel 2014 a registrare il primo album Sràdicàti (termine che può, e va letto in due modi) prodotto dall’etichetta discografica Silfreed Records di Genova. Nel 2018 è stato presentato l’album raccolta Diaspora aLive in occasione del decennale dalla fondazione del progetto, con la partecipazione di una dozzina di ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero. Da allora la band ha lavorato a diversi progetti valorizzando i legami culturali tra Albania e Italia e riscoprendo le tracce dell’Oriente in Europa (le melodie magiare della Transilvania, i ritmi dispari di Grecia e Bulgaria, l’eredità ottomana dell’Albania, Turchia).

Giorgia Bovolenta in arte Mary Lou è una cantautrice di Ivrea. Ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 10 anni avvicinandosi alle tecniche e alle impostazioni classiche sotto la guida di Lalitha Bellino. Ha proseguito i suoi studi pop jazz frequentando corsi di alto perfezionamento con i migliori insegnanti. Attualmente insegna nella scuola Notabene di Ivrea, sezione canto moderno, pop e jazz. Mary Lou è anche la cantante del gruppo The Red Stones.

La serata è ad ingresso libero.