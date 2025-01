Pulizia fiumi, Piana e Biasi (Lega): “Approvata legge regionale, ok a emendamento della Lega a tutela dei sindaci del territorio”

Regione. “Con la nuova legge regionale sulla pulizia dei corsi d’acqua e il disco verde all’emendamento della Lega a sostegno e tutela dei sindaci del territorio, a seguito del confronto con il Ministero dell’Ambiente, Regione Liguria ha semplificato le procedure e messo in condizioni i nostri Comuni di intervenire agevolmente per la messa in sicurezza degli alvei dei fiumi”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Alessio Piana (delegato allo Sviluppo economico) e Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

“Siamo soddisfatti di questo risultato – spiegano – perché la norma consente di snellire le procedure sia per l’asporto della vegetazione che dei materiali, sabbioso e pietroso, ampliando il concetto di ‘compensazione’, attraverso il quale le imprese che effettuano i lavori di messa in sicurezza possono essere appunto compensate dei costi sostenuti, con il materiale prelevato all’interno degli alvei. Sono infatti compresi nei costi compensabili la progettazione e gli studi propedeutici, l’escavazione e la movimentazione del materiale ceduto. Saranno azzerati anche gli oneri demaniali per l’asportazione del materiale ed è stata riservata una particolare attenzione all’ambiente: eliminando vegetazione e depositi alluvionali sarà infatti possibile ripristinare pure gli habitat distrutti dagli eventi calamitosi”.

“Tra gli interventi, è prevista inoltre la rimozione di eventuali barriere che impediscano le migrazioni della fauna ittica o la realizzazione di adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d’acqua. I Comuni liguri hanno bisogno di strumenti celeri e con questa legge, emendata su iniziativa della Lega, si danno risposte concrete a tutela dei nostri sindaci affinché con le loro ordinanze possano intervenire con immediatezza nel mettere in sicurezza territori fragili”, concludono.