Pronto soccorso, Ioculano (PD): “Attese in barella”. L’assessore Nicolò: “Aumenteremo i posti letto”

Liguria. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd) ha chiesto alla giunta se le Aziende e gli Enti del SSR eseguano attività di monitoraggio delle performance relative al “boarding” nei Pronto Soccorso della Liguria e quali sono i tempi medi di attesa dei pazienti. Il consigliere ha spiegato che il boarding è il fenomeno per cui i pazienti, una volta stabilizzati nel PS, devono attendere il ricovero in altri reparti.

“La Giunta predispone misure per i pronto soccorso senza conoscere la reale situazione delle attese per un ricovero. Questa è l’ennesima conferma di come il centrodestra affronti i temi della sanità con estrema superficialità, come sta avvenendo con il buco di bilancio”.

“Rispondendo a una mia interrogazione, l’assessore Nicolò ha parlato di un’attesa media di 48 ore nei pronto soccorso liguri, ma non è stato in grado di fornire alcun dato analitico più preciso: solo una stima approssimativa. Senza una valutazione puntuale, come si può affermare che i tempi di attesa siano migliorati? Per gestire in modo funzionale la sanità è necessario basarsi su dati analitici più puntuali. Questa modalità di gestione del Sistema sanitario regionale è inaccettabile” aggiunge l’esponente Dem.

“Ancora ieri, durante le audizioni della Commissione Sanità sui pronto soccorso, un autorevole esponente dell’emergenza-urgenza ligure ha dichiarato che non esiste alcun monitoraggio del fenomeno del ‘boarding’, ossia l’attesa in barella nei pronto soccorso causata dalla carenza di posti letto ospedalieri. E oggi vengono presentati numeri ‘a occhio’ ” conclude il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Sanità.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha rilevato l’importanza del problema e ha illustrato le molteplici cause dei tempi di attesa dei pazienti non solo nei reparti di emergenza e ha assicurato l’impegno della giunta, in accordo con i direttori degli ospedali “per il recupero di di posti nelle Rsa, che potrà determinare un primo miglioramento della situazione”.