“Pronte entro il 2024”, e invece no: ecco le promesse mantenute e quelle disattese in provincia di Savona

Savona. “Entro fine anno”. Quanti impegni ci si prendono con questa scadenza? Il mondo della politica e quello dell’industria non fanno eccezione. Molto spesso le opere saranno complete “entro fine anno”, o il cantiere inizierà entro il 31 dicembre, o almeno esisterà un progetto in tempo per il cenone. Solo che, a volte, non va a finire proprio così. E le promesse rimangono solo sulla carta, o si incagliano contro burocrazia, intoppi, mancanza di risorse.

Per carità, c’è anche chi riesce a dare seguito alle promesse. Ma a fronte di qualche impegno onorato, però, ci sono altri annunci di opere, miglioramenti, rivoluzioni più o meno grandi per i quali la scadenza annunciata “nero su bianco” – fine dell’anno – non è stata rispettata. Vediamo come è andata, iniziando con le promesse mantenute.

Cantieri per lungomari e passerelle a Finale Ligure

A Finale Ligure tutti e tre i cantieri annunciati dall’allora vicesindaco Andrea Guzzi entro fine anno (lungomare porto-Varigotti, lungomare Bottino e passerella San Donato) sono effettivamente partiti nonostante il ribaltone elettorale con il subentro di Angelo Berlangieri come nuovo sindaco.

Potenziamento acquedotto di Andora

Ad Andora, invece, è sostanzialmente mantenuta la promessa fatta dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone ad agosto 2023 di completare “entro fine 2024” il potenziamento dell’acquedotto: sono state infatti posate, sotto il vecchio tracciato ferroviario, le condotte della fognatura e dell’acquedotto e queste ultime sono state collegate alla centrale di pompaggio del Chiappone. Questo intervento potrebbe permettere un collegamento con il Roja in caso di emergenza idrica. Inoltre, a monte del vecchio tracciato ferroviario, Rivieracqua sta procedendo alla posa della condotte che collegheranno il nuovo Roja ad una vasca di raccolta acqua (ancora da realizzare) ad Andora.

Ispezioni nelle gallerie di Aspi

Anche Autostrade per l’Italia ha mantenuto una promessa: quella di completare entro il 2024 le ispezioni legate al piano di ammodernamento della rete, che interessavano 241 gallerie. Ora è chiamata a rispettare la successiva: il completamento dei lavori entro il 2028.

Sanità territoriale e case di comunità

A prometterlo fu. quasi un anno fa, l’allora presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Entro il 2024 saranno conclusi i lavori per 16 centrali operative territoriali, 8 case di comunità, 2 ospedali di comunità e 4 interventi di edilizia antisismica. Tutto questo è il segnale che la Liguria si è attivata da subito per mettere a terra le progettualità ‘Pnrr Missione 6 Sanità’ ed è perfettamente in linea con la road map tracciata”. In seguito, però, è successo ciò che sappiamo: l’inchiesta per corruzione, l’arresto a maggio, la “caduta” dell’amministrazione Toti e le elezioni a ottobre che hanno portato in sella Marco Bucci.

In tanto bailamme, naturalmente, l’iter è rallentato, ma per la provincia di Savona la scadenza può comunque dirsi rispettata: le centrali operative in Asl 2 sono tutte aperte, la transizione ad ospedale di comunità del nosocomio di Cairo è stata fatta mentre la casa di comunità di Albenga sarà formalmente inaugurata a fine gennaio 2025 ma ha iniziato a essere operativa a fine dicembre, proprio sul filo di lana. Le prossime case di comunità dovrebbero vedere la luce entro fine 2025. E il nuovo assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, sembra orientato a spingere nella stessa direzione dei predecessori: a fine anno la giunta regionale ha stanziato più di 7 milioni di euro per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

Vediamo ora invece quali promesse non sono state mantenute, cercando di capire – quando possibile – perché e se esistono delle nuove tempistiche.

Nuova Tac per l’ospedale di Cairo

Rimanendo in tema di sanità, sempre entro fine 2024 avrebbe dovuto entrare in funzione una nuova Tac all’ospedale San Giuseppe di Cairo. E questa è una delle “mancate promesse” che fanno più male, perché in questo caso ci si è messa di mezzo la sfortuna: a ottobre infatti il nosocomio valbormidese si è allagato, con danni gravi e necessità di spostare macchinari e reparti. La promessa fatta pochissimi mesi fa da Luca Garra, direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario di Asl, non ha potuto concretizzarsi: ora si parla di gennaio 2026.

Passeggiata a raso in via Nizza a Savona

Era prevista (dopo diversi rinvii della data di inizio lavori) anche la conclusione della passeggiata a raso in via Nizza entro fine 2024 (data stabilita dal ministero), ma il cantiere, avviato a giugno scorso, è ancora aperto. I ritardi sono dovuti alle piogge dello scorso autunno e alla mareggiata che hanno imposto uno stop forzato. L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha annunciato, a novembre scorso, che il ministero ha concesso una proroga e che l’opera dovrebbe essere pronta entro marzo 2025.

Ripristino di Funivie

Un’opera strategica, Funivie. Indispensabile e da ripristinare quanto prima. Lo hanno detto tutti: politici, amministratori, sindacati. E la deadline, manco a dirlo, era quella fatidica: “fine 2024”. Un impegno preso nel marzo 2023 dall’allora gestore governativo della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, Paolo Emilio Signorini, e, purtroppo, non mantenuto. In questo caso però è davvero complicato assegnare colpe: la tragedia del Mottarone ha imposto una revisione del quadro normativo legato alle funivie, che non è ancora concluso e che comporterà una drastica impennata dei costi necessari al ripristino (le cifre non sono ancora note, ma si parla di 6-7 volte l’importo originario).

Nel frattempo, da Signorini (ex presidente di Autorità Portuale travolto dalla già citata inchiesta per corruzione) il timone è passato a Paolo Ripamonti, prima da subcommissario e ora da assessore regionale (da oggi il commissario è formalmente Bucci). Si continua a lavorare ma, per ora, i vagonetti non viaggiano e non esistono tempistiche. A tutto svantaggio della strada provinciale 29, invasa ogni giorno dai camion che trasportano carbone in Valbormida.

Termine dei lavori sulla superstrada Savona-Vado

Avviati a marzo 2021, i lavori per l’ammodernamento della strada di scorrimento veloce che collega Savona a Vado Ligure (dal casello autostradale alla Motorizzazione) avrebbero dovuto concludersi entro fine 2024, massimo gennaio 2025. O meglio: in realtà il cronoprogramma ha sempre previsto, fin dall’inizio, la fine lavori a settembre 2025, ma un anno fa si era iniziato a scrivere di tempistiche più celeri. Una speranza che non si è concretizzata.

Apertura hotel dentro Villa Zanelli

Questo è un caso particolare. Perché la riqualificazione della villa è in effetti terminata, e già a marzo il gioiello liberty è stato riaperto alle visite del pubblico. Manca, però, un tassello: individuare il gestore privato che dovrebbe realizzare al suo interno un hotel a 4 stelle e, più in generale, prendersene cura al di là delle aperture straordinarie. Toti promise l’apertura dell’hotel entro il 2024, ma al momento non si è fatto avanti nessuno e non sembrano esistere soggetti realmente interessati. L’assessore Marco Scajola ha garantito che non è un problema: speriamo.

Polo scolastico ad Albenga nella ex caserma

Ad Albenga, invece, i riflettori sono puntati sul grande progetto del Polo Scolastico, che troverà dimora nell’area dell’ex caserma Turinetto. Ex caserma che è ormai solo un nostalgico ricordo: è stata abbattuta a maggio del 2022. Nell’occasione l’allora assessore Silvia Pelosi, oggi vicesindaco, aveva parlato ottimisticamente del “possibile inizio dei lavori entro fine 2024”, ma c’è ancora da aspettare. “Il progetto definitivo è stato approvato con delibera di giunta il 28 dicembre 2023 e poi inviato all’Inail per la validazione, quanto di competenza del Comune è pertanto stato fatto – spiegano dal Comune – L’iter ora deve proseguire per impulso di Inail. L’attenzione sul tema da parte dell’amministrazione continua ad essere alto e i contatti con l’ente costanti. Sono già iniziati gli incontri concordati tra Comune, Inail e progettisti per valutare tutti gli elementi necessari per arrivare alla gara di affidamento dei lavori. L’edilizia scolastica è un tema sul quale l’amministrazione Tomatis ha puntato molto sia attraverso risorse comunali che attraverso i fondi PNRR o fondi ministeriali”.

Le altre incompiute e i “lungodegenti”: Rodriquez, depurazione, ex Piaggio e Aurelia Bis

Ci sono poi una serie di opere che non erano attese espressamente “entro fine 2024” perché, semplicemente, ferme da molto tempo e senza nemmeno più una “scadenza” (oppure con scadenze più e più volte annunciate e posticipate nel corso degli anni). E’ il caso ad esempio dei cantieri Rodriquez a Pietra Ligure: la loro riqualificazione è stata ripetutamente annunciata, nel luglio 2020 l’iter era pronto a riprendere (“entro l’estate”), poi la vendita da Colaninno alla famiglia Bosatelli, fino all’ultimo appuntamento ad aprile 2024, in piena campagna elettorale, con la presentazione del nuovo concept. Il sogno è quello di vedere replicato a Pietra “Chorus Life”, un progetto di riqualificazione urbana, ma le tempistiche al momento sono sconosciute.

Sempre nel ponente savonese, a Finale Ligure, in sospeso l’attesa riqualificazione delle ex aree Piaggio, dopo anni di degrado e fatiscenza. Il 2024 ha segnato tuttavia una svolta, con le aree dell’ex stabilimento industriale che hanno trovato finalmente un nuovo proprietario, dopo il fallimento della FinalMare e le aste indette per una nuova acquisizione privata. Con la società GIF srl, con sede a Torino, l’amministrazione comunale di Angelo Berlangieri ha già avviato un primo percorso per traguardare un completo restyling della zona cittadina.

Tra le opere ancora incompiute nel savonese la depurazione e la completa realizzazione dell’Ato idrico provinciale. In ballo 11,5 milioni di euro del Pnrr che consentirebbero di ammodernare gli impianti di depurazione a Savona, Stella, Albenga e Borghetto Santo Spirito, quest’ultimo interessato da un progetto di ampliamento dell’impianto consortile. E restano in itinere anche i lavori di completamento relativi al collegamento definitivo per i comuni della Val Maremola. Interventi che devono essere completati entro il 30 giugno 2026.

Sul tema è intervenuto il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Non sarà comunque sufficiente per permettere anche l’allaccio di Alassio. Noi comunque abbiamo il depuratore primario, il grigliatore, ma stiamo lavorando anche alla progettazione del cosiddetto Muds (il biofiltro subacqueo per la depurazione dei reflui urbani). In teoria non sarebbe sufficiente per depurare comuni con oltre 10mila abitanti, ma avvieremo uno studio, in collaborazione con l’Università di Genova, per cercare di ovviare a questo problema e consentire, finalmente, la depurazione completa anche per Alassio. Contiamo di dare il via a questo progetto già nell’anno in corso (2025), in modo da essere operativi per il prossimo anno (2026)”.

Savona aspetta invece ormai da un decennio il completamento dell’Aurelia Bis che fornirebbe alla città un collegamento alternativo con il casello autostradale di Albisola. I lavori ripresi dopo anni di stop si sono però nuovamente arenati a fine 2024, con gli operai – dimezzati di numero rispetto agli inizi – in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. La vertenza ad ora pare essersi risolta, ma il fine lavori previsto per il 16 febbraio 2026 non sembra più così certo. E sempre nel 2026 è atteso il completamento della riqualificazione di Palazzo Della Rovere (chiamato anche Palazzo Santa Chiara): il cantiere prosegue e fortunatamente, almeno in questo caso, non ci sono ad ora voci su possibili intoppi.

Impossibile, in chiusura, non citare i veri e propri “lungodegenti” come il completamento del raddoppio ferroviario a ponente (un sogno che dura da 50 anni, ma non si concretizza mai) o il nuovo carcere per il savonese (per ora siamo fermi alla “intenzione” di realizzarlo). Speriamo abbia miglior fortuna il nuovo Santa Corona: è sul tavolo sin dal 2010, ma recentemente Inail ha stanziato 105 milioni per il monoblocco e la Regione ha nominato un commissario (Santiago Vacca), segno che qualcosa continua a muoversi.

*Hanno collaborato Federico De Rossi, Daniele Strizioli, Giulia Magnaldi e Gaia Cifone