Promozione, gol al 90’: la Carcarese batte il Legino ed è campione d’inverno

CARCARESE-LEGINO 2-1 (18’ Piacentini, 32’ Kosiqi su rig., 90’ Mombelloni)

56’ Dopo un lungo recupero e tanto nervosismo, arriva il triplice fischio. È vittoria della Carcarese

50’ Finale ad alta tensione, volano i cartellini dopo un fallaccio di Sadiku su Brignone. Doppio giallo per il giocatore del Legino, per proteste arriva la seconda ammonizione anche per Kosiqi, anche lui costretto a lasciare il campo

47’ Punizione per il legino sulla trequarti, la palla arriva in area piccola dove Mollo colpisce di testa ma manda fuori

45’ GOOOOOOOOL! Corner dalla sinistra di Moretti, sul secondo palo Mombelloni di testa infila il 2 a 1

41’ Cambio Legino: esce Tobia per Cappanelli

40’ Grande recupero di Castiglione che sulla trequarti ruba palla a Mombelloni e poi verticalizza per Ferrara. Quest’ultimo riceve e calcia ma non manda sul fondo

38’ Giallo per Mollo falloso su Kosiqi sulla linea di fondo

36’ Continua la girandola di cambi: Mata esce per Moscatelli

35’ Cambio anche per la Carcarese: Gjataj rileva Bertoni

34’ Sostituzione per il Legino: Piacentini acciaccati lascia il campo, al suo posto entra Ferrara

29’ Corner dalla destra per la Carcarese, palla respinta dalla difesa, arriva al limite a Moretti che controlla e calcia, la palla finisce di poco sopra la traversa

22’ Tiro ad incrociare di Mata, Giribaldi con i piedi riesce a deviare e salvare la porta

21’ Crossa di Ghirardi dalla sinistra, Bertoni nel cuore dell’area calcia sicuro, Santelia si supera e salva il Legino

18’ Doppio cambio per la Carcarese: dentro Ghirardi e Brovida, fuori Marchi e Casassa

17’ Grande occasione per il Legino: Piacentini dribbla i difensori in area e calcia sul primo palo, Giribaldi si oppone, la palla arriva a Mata tutto solo in posizione centrale, il giocatore calcia di prima e manda clamorosamente sul fondo

13’ Bonifacino lascia sfilare pensando non ci fossero avversari in area, invece Mata è dietro di lui, riceve il pallone e indirizza sul primo palo, Giribaldi blocca sicuro

11’ Proteste dei biancoverdi per un presunto falll in area di Marchi su Piacentini, ma l’arbitro invita a proseguire

7’ Primo cambio del match: Mombelloni prende il posto di Diamanti

4’ Cross teso di Bonifacino dalla destra, la palla attraversa l’area del Legino senza che nessuno riesca a colpirla

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

47’ Termina in parità il primo tempo

45’ due minuti di recupero

40’ Partita intensa ed equilibrata sul finale

32’ GOOOOOOOOOOL! Kosiqi si prende la responsabilità del penalty: conclusione all’angolino sinistro, Santelia intuisce ma non ci arriva. 1-1

30’ RIGORE PER LA CARCARESE! Mollo commette fallo su Brignone, l’arbitro indica il dischetto tra le proteste del Legino

18’ GOOOOOOOOL! Punizione di Beani, in area Piacentini devia in rete. Legino in vantaggio

17’ Ammonito Kosiqi perché allontana il pallone dal luogo dell punizione avversaria

13’ Punizione dalla trequarti per il Legino, batte rasoterra Tobia, allontana la difesa, sulla respinta ci prova di prima Beani che manda sul fondo

6’ Casassa riceve al limite, si accentra, si sposta la palla sul destro e calcia: palla a lato

4’ Traversone di Moretti F. sul secondo palo dove Bonifacino al volo segna il vantaggio, ma il guardalinee alza la bandierina: gol annullato per fuorigioco

2’ Subito in avanti la Carcarese, cross di Bertoni dalla destra, Kosiqi colpisce in area ma non centra lo specchio. Il Legino protesta per un fallo

Si parte alle 15:05, Carcarese con la maglia biancorossa e calzoni blu, Legino in divisa biancoverde

Millesimo. Il 2025 del girone A di Promozione parte con Carcarese-Legino. Fischio d’inizio alle 15:00, si gioca al Comunale di Millesimo, a seguito della squalifica del Corrent dopo gli insulti razzisti durante lo scorso derby con i giallorossi.

In caso di vittoria di questa partita, ultima del girone di andata, la Carcarese si laureerebbe ufficialmente campione d’inverno, continuando ad occupare in solitaria la vetta (ora la seconda è il Ceriale a -3, a -4 ci sono invece Pontelungo, Millesimo e Sampierdarenese).

Dodici sono invece le lunghezze che separano i biancorossi dal Legino, che occupa il nono posto in classifica ed è a +6 dalla zona playout. Punti che il Legino ha conquistato per la maggior parte in casa, solo 5 infatti quelli arrivati in trasferta grazie ad una vittoria con la Superba e due pareggi con Ceriale e Pontelungo.

Solo uno invece il risultato negativo per i biancorossi in casa, sconfitti unicamente dal Millesimo, anche se oggi non si giocherà al Corrent e questo sicuramente è un dettaglio di cui tenere conto. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti F., Prato, Marchi, Spozio, Casassa, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Diamanti. A disp.: Grenna, Pirotto, Brovida, Di Noto, Croce, Dematteis, Ghirardi, Gjataj, Mombelloni. All. Michele Battistel

LEGINO: Santelia, Beani, Crocilla, Mollo, Angeli, Sadiku, Mata, Donna, Tobia, Castiglione, Piacentini. A disp.: Canevari, Cappanelli, Casu, Garzoglio, Moscatelli, Ferrara, Pittalis, Di Donato, Semperboni. All. Fabio Tobia

ARBITRO: Mehmet Akif Kartal di Imperia

ASSISTENTI: Jetmir Hasa di Albenga e Lorenzo Trucco di Imperia