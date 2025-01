Promozione, Pontelungo vs Ceriale LIVE: il big match d’alta quota all’Annibale Riva

PONTELUNGO vs CERIALE 0-0

Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Fine primo tempo al Riva: 0-0 tra Pontelungo e Ceriale.

45’+1′ Marquez finisce a terra in area di rigore dopo un contrasto di Genduso: per l’arbitro il centrale cerialese ha preso la palla, niente rigore.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Ci prova a giro Chariq: pallone che si spegne di poco sul fondo! Era una bella occasione per il Pontelungo.

40′ Parapiglia a centrocampo con proteste per un fallo non dato, uno di reazione non ravvisato e per una rimessa invertita. Insomma, clima molto caldo al Riva. Ammonito anche mister Zanardini.

37′ Molte azioni spezzettate da fischi per falli: gara ancora bloccata ma in campo c’è molto ordine, sbloccarla non è semplice.

33′ Melegazzi ora è l’autore del fallo che ferma la ripartenza granata: c’è l’ammonizione.

30′ Occasione Ceriale! Bruweer si oppone a Beluffi pescato splendidamente in profondità. Ceriale in crescita.

28′ Roascio stende Melegazzi che stava correndo pericolosamente sulla sinistra: arriva anche per lui un cartellino giallo.

26′ Giallo per Asteggiante per un fallo su Beluffi. Partita particolarmente accesa agonisticamente.

22′ Intervento in scivolata di Giudice troppo sull’uomo (Asteggiante): ammonito.

19′ Tegola Pontelungo: si accascia a terra Guardone, probabile problema al ginocchio. Al suo posto Zanardini inserisce Delfino.

15′ Il Pontelungo recrimina un fallo di Melegazzi su Alizeri, con l’azione che vede poi continuare e avvantaggiare il numero 7 biancoblù. Ammonito un componente della panchina viene ammonito.

13′ Prova al volo Gagliano: blocca in presa Breeuwer.

10′ Guardone in profondità per Bolia che crossa in mezzo: allontana Gagliano. Partita bella per l’intensità messa in campo, ma ancora nessuna occasione da rete limpida.

8′ Bel pallone tagliato da una fascia all’altra di Melegazzi: l’idea di cercare Beluffi era ottima, non riuscendoci per il recupero del portiere locale.

6′ Tentativo direttamente verso la porta di Guardione su punizione laterale: palla che esce a lato. Sale di giri il Pontelungo, soprattutto in termini di pressing sui portatori cerialesi.

4′ Partita che inizia con tanto dinamismo da parte di entrambe le squadre: si avverte molto l’importanza dell’occasione che può segnare la stagione delle due formazioni.

Primo tempo

Inizia la partita!

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Bolia, 3 Alizeri, 4 Roascio, 5 Farinazzo, 6 Pollero, 7 Guardone, 8 Asteggiante, 9 Caneva, 10 Marquez, 11 Chariq. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Trucchi, 14 Calandrino, 15 Calcagno, 16 Ardissone, 17 Delfino, 18 Rocca, 19 Badoino, 20 Sfinjari.

Ceriale: 1 Mondino, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Vignola, 5 Andreetto, 6 Genduso, 7 Melegazzi, 8 Gagliano, 9 Vierci, 10 Secco, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Vinci, 13 Prudente E, 14 Prudente G, 15 Cortesi, 16 Beluffi L, 17 Gualberti, 18 Mariani, 19 Molina, 20 Bonifazio. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Fousfos di Albenga, coadiuvato dai genovesi Poggi e Scandale.

Albenga. 34 punti a testa (insieme al Millesimo) con la vetta a soli due punti. Pontelungo e Ceriale è una sfida che può significare molto per la corsa al primato. Entrambe le formazioni stanno dimostrando di poter tener testa alla Carcarese per provare ad ambire concretamente al salto di categoria. Tanti giocatori amici fuori dal campo, come tanta è la qualità: ci sono tutti i presupposti per una partita al cardiopalma all’Annibale Riva.