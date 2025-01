Albissola Marina/Albisola Superiore. Una vittoria fondamentale per iniziare il 2025 con il piglio giusto. Domenica pomeriggio l’Albissole di mister Sarpero ha salutato il nuovo anno come meglio non avrebbe potuto: 3 a 0 al San Cipriano e girone d’andata concluso con il sorriso.

Autentico mattatore del match è stato Fabio Enzi, attaccante ex Millesimo (lo scorso anno capocannoniere della squadra Juniores del Vado, ndr) acquistato durante la sessione di mercato dicembrina che si è presentato ai nuovi tifosi con una tripletta.

“Chiudiamo questo primo girone d’andata da neopromossa con 23 punti – ha commentato l’allenatore dei biancazzurri ai microfoni del club – e per come sono stati fatti direi che è un autentico miracolo perchè trovarsi a giocare dalla quarta giornata di campionato senza dai 7 agli 11 giocatori direi che è una roba per cui i ragazzi sono stati troppo bravi in casa. Allo stesso tempo però sono stati poco bravi fuori casa, lo sappiamo. Abbiamo sempre rimarcato le sconfitte e i pareggi brutti che abbiamo fatto, quindi credo che sia altrettanto giusto sottolineare che in casa, proprio come oggi, abbiamo fatto delle partite incredibili”.

“Oggi i ragazzi hanno espresso – ha proseguito Sarpero – una qualità di gioco davvero importante contro una squadra esperta e che davanti ha delle grandi qualità. Peccato essere andati un po’ in difficoltà ma siamo la squadra più giovane del torneo con tanti giocatori che non hanno mai preso parte a questo campionato; qualcuno è al primo anno in prima squadra e altri erano fermi da tempo”.

Sul futuro: “I ragazzi girano a 23 punti e adesso ci faremo tutte le settimane un esame di coscienza per capire cosa non è andato nel girone d’andata perchè com’è giusto prendersi i meriti per ciò che si è fatto in casa, è anche giusto cercare di capire cosa non ha funzionato fuori tracciando una linea rossa e provando a migliorare l’andamento. I rimpianti cominciano a essere troppi, saremmo potuti essere in un’altra posizione che avremmo meritato per il gioco espresso, però a volte questo gioco non c’è stato”.

“Dico grazie – ha concluso Sarpero – a chi si è allenato durante le feste, ringrazio i giovani che hanno giocato ed esordito e che si sono fatti trovare pronti come Enzi che non aveva mai giocato e dico grazie anche ai nostri tifosi che hanno fatto un tifo incredibile dopo il discorso di Millesimo”.

Infine ecco alcune dediche: “Dedico questa vittoria a chi ci è stato vicino durante i vari periodi neri come i tifosi e il nostro staff e chi ci ha dato una mano a sopperire alle mancanze tecniche di giocatori importanti con spinta e sacrificio da fuori, ma dedico la vittoria anche ai ragazzi che si sono sempre fatti trovare pronti quando chiamati in causa”.

Di seguito la formazione con cui l’Albissole è scesa in campo: 1 Scatolini, 2 Minuto, 3 Acquanita, 4 Iadanza, 5 Chiarlone, 6 Curci, 7 Mancini, 8 Ghigliazza, 9 Enzi, 10 Rebagliati (C), 11 Polito. A disposizione: 12 Rossi, 13 Barbin, 14 Zunino, 15 Schiano, 16 D’Aliesio, 17 Nacci, 18 Rossini, 19 Canepa, 20 Diana. Allenatore: Carlo Gino Sarpero.