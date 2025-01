Promozione, il Millesimo trova la quarta vittoria consecutiva. Macchia: “Bravi a sbloccarla, ora serve dare continuità”

Millesimo. Un Millesimo straripante. Oggi pomeriggio, presso il “Felice Ceravolo” di Genova, Superba Calcio e Millesimo si sono affrontate in occasione di uno dei match valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). La formazione di mister Macchia ha inaugurato il 2025 esattamente come aveva salutato il 2024: vincendo.

Il match infatti è terminato con il risultato di 1 a 4, un’affermazione fondamentale per tenere il passo di Carcarese, Ceriale e Pontelungo, tutte dirette concorrenti dirette del Millesimo le quali sono risultate vincenti in questo turno di campionato.

Al termine della sfida ad analizzare la partita è stato lo stesso allenatore dei giallorossi, il quale ha dichiarato: “Abbiamo dato vita ad un inizio di partita abbastanza bloccato. Ne ho parlato con i ragazzi e penso che avremmo potuto approcciare meglio il primo tempo. Detto questo siamo stati bravi a sbloccarla con Mattia (Piana, ndr), poi la partita si è messa in discesa sul secondo gol e sulla conseguente espulsione. Vorrei sottolineare anche che sembra un paradosso, ma per noi non è scontato gestire bene come abbiamo fatto una superiorità numerica”.

“Siamo venuti qua – ha proseguito il tecnico – con sei assenze importanti, inoltre abbiamo perso altri due giocatori tra il riscaldamento e i primissimi minuti di gara. Si può dire quindi che eravamo senza 8 giocatori. Abbiamo affrontato una squadra in salute la quale veniva da un’ottima prestazione a Sestri e che sa sempre essere sempre insidiosa sul proprio campo. Tutto questo mi fa essere orgoglioso di come siamo stati in campo e di come abbiamo gestito la partita. Abbiamo concluso il 2024 in maniera importante e ci tenevamo a ripartire nell’anno nuovo facendo altrettanto bene, adesso vediamo di dare continuità a questo tipo di risultati”.

Sulla striscia di vittorie inaugurata lo scorso dicembre, Macchia ha commentato: “Dopo aver accusato una piccola flessione in seguito ad un ottimo inizio di campionato ci siamo detti che l’unico modo per rientrare in corsa per poterci giocare qualcosa di importante sarebbe stato centrare un filotto di vittorie. Siamo consci del fatto di non poter praticamente mai sbagliare. Dobbiamo sempre spingere sull’acceleratore se vogliamo essere ancora più ambiziosi. In alto c’è la Carcarese che ha quattro punti più di noi, motivo per cui dovremo continuare a tenere questo ritmo nella speranza di riuscire ad accorciare un po’. Non sarà facile, ma è il nostro augurio”.

Infine l’intervistato ha parlato di quanto abbia sofferto non potendo sedere sulla panchina della sua squadra a causa di una squalifica rimediata prima della pausa natalizia: “Stare lontano dalla panchina è ancora peggio perchè fa vivere le emozioni in maniera ancora più intensa. Mi dispiace perchè ho preso una squalifica di due giornate per nulla, meritavo un giallo ma ho preso un rosso. Capita, sbagliano tutti e sbagliano anche gli arbitri. I ragazzi comunque mi hanno dato una grande risposta, siamo contenti”.