Promozione, il LIVE di Carcarese-Ventimiglia: i biancorossi sperano di tornare a vincere

CARCARESE-VENTIMIGLIA 3-0 (16’ Prato, 35’ Pirotto, 40’ Poggi)

3’ Filtrante di Prato per Diamanti, bravo Handerbache ad uscire e anticipare il neo entrato

2’ Scivola un difensore della Carcarese, la palla arriva a Rea che calcia sul primo palo, ma non dà potenza alla sua conclusione, Grenna blocca

Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese: esce Bertoni, entra Diamanti

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo sul risultato di 3-0 per la Carcarese

45’ Due minuti di recupero

43’ Conclusione dalla distanza di Brovida, Handerbache si distende e devia, la palla arriva a Kosiqi ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

40’ GOOOOOOOOOOOL! Corner di Spozio dalla sinistra, in area svetta Poggi che realizza il tris biancorosso

38’ Destro dal limite di Aretuso, palla di poco sopra la traversa

35’ GOOOOOOOOOOL! Cross di Nonnis al centro dell’area dove Pirotto calcia a colpo a sicuro, la palla finisce in rete dopo una deviazione di Addiego. 2-0

27’ Giallo per Kosiqi, duro su Cassini

25’ Bel lancio per Gambarcorta che prova l’incursione, ma Spozio è bravissimo ad anticiparlo al limite e allontanare il pallone

22’ Ammonito Gambacorta, falloso su Bertoni

18’ Vicinissimo al bis Prato che riceve il corner di Brovida e schiaccia di testa, palla a fil di palo

16’ GOOOOOOOOOL! Punizione dal limite per la Carcarese, conquistata da Bertoni. Batte Prato che con il destro aggira la barriera e infila Handerbache sul primo palo. Primo gol in biancorosso per il difensore arrivato nel mercato invernale

12’ Ci prova di nuovo di testa Poggi, ricevendo in area la punizione di Brovida, ma anche questa volta non riesce ad essere preciso

6’ Pirotti allarga sulla destra per Dematteis che crossa sul secondo palo, Poggi di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

Si parte alle 15 in punto, Carcarese in divisa blu, Ventimiglia granata

Carcare. La capolista Carcarese ospita la Corrent il Ventimiglia per la 18° giornata di campionato, fischio d’inizio alle 15:00.

I biancorossi cercheranno di ripetere il risultato positivo dell’andata, quando vinsero 2 a 0 grazie alle reti di Poggi e Kosiqi. L’obiettivo è infatti tornare al successo, dopo due pari consecutivi (con New Bragno e Sampierdarenese), evitando alle dirette contendenti di avvicinarsi ulteriormente: ora al secondo posto ci sono Pontelungo, Millesimo e Ceriale, distanti solo due punti.

Quindici invece le lunghezze che separano i biancorossi dal Ventimiglia, attualmente ottava in classifica. Anche per gli imperiesi una vittoria sarebbe preziosa, i ragazzi di Massullo, infatti, non vincono da tre turni (hanno perso con Ceriale, Cella e Pontelungo) nei quali hanno incassato ben 9 gol. Ma certo fare risultato al Corrent non sarà semplice.

FORMAZIONI

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Dematteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Pirotto, Kosiqi. A disp.: Giribaldi, Casassa, Croce, Diamanti, Di Noto, Gjataj, Marchi, Moretti F., Brignone. All. Michele Battistel

VENTIMIGLIA: Handerbache, Berruti, Addiego, Peirano, Lorenzi, Irace, Cassini, Bastita, Ganbacorta, Aretuso, Rea. A disp.: Fiorini, Cariello, Giglio, Verardi, Latella, Bacigaluppi, Sparta, Zampella, Madafferi. All. Gianfranco Massullo

ARBITRO: Gianluca Sanguinetti di La Spezia

ASSISTENTI: Mattia Arras di Genova e Marco Vitale di Savona