Promozione, dopo tre mesi il Little Club James torna a vincere in trasferta, Finale battuto 1-2

Il Finale cade ancora una volta tra le mura del Felice Borel. Il Little Club James torna alla vittoria in trasferta dopo più di tre mesi con il risultato di 1-2.

Un match caratterizzato da un avvio blando ma da una seconda parte decisamente più movimentata. Pochi infatti gli squilli significativi nella prima mezz’ora: tra questi un’occasione per Chaves Moncada, un tiro dalla distanza di Giorgi e la sforbiciata di Gabriele Brollo. Partita che però è stata stappata al 39’ con il gol di Fossati su palla inattiva: corner battuto da Giorgi e nella confusione dell’area piccola la spunta il difensore centrale. Il Finale non riesce a reagire, non trovando movimenti pericolosi in fase offensiva. Si va dunque sullo 0-1 all’intervallo.

Nella ripresa arriva il raddoppio ospite, al 60’, con Chaves Moncada che riceve un cross dalla sinistra e ribadisce in rete. Questa volta, però, la risposta giallorossoblù è immediata. Due minuti dopo arriva infatti il gol dell’1-2 che porta la firma di Trevisano: azione che nasce dall’apertura di Cafarotti verso Renda e termina con il tap-in vincente del centravanti classe 2006 dopo la parata di Parise su Renda. Nell’ultimo terzo di gara, però, il Finale non trova grandi occasioni. Anzi, Scalvini salva due volte il risultato sulle pericolose ripartenze degli ospiti, evitando l’1-3 cercato prima da Raiola e poi da Chaves Moncada.

Finale che dunque rimane al tredicesimo posto in classifica con 15 punti, a -4 dalla salvezza e a cinque lunghezze dagli avversari odierni.

FINALE 1 (62′ Trevisano) vs LITTLE CLUB JAMES 2 (39′ Fossati, 60′ Giorgi)

90+7′ Si spegne sul fondo il tiro di Ballone e si spegne anche questa sfida. Dopo tre mesi il Little Club James torna a vincere fuori casa, Finale sconfitto e a -4 dalla salvezza.

90+5′ Punizione interessante per il Finale. Siamo intorno ai venti metri dalla porta, sul centro-sinistra. Pronto a calciare Ballone.

90+4′ Nessuno squillo giallorossoblù in questo extratime, restano dunque 60 secondi.

90′ Cominciano ora i cinque minuti di recupero.

88′ Esce capitan Pastorino, la fascia passa sul braccio di Genta. In campo per questi ultimi minuti Leonardo Ballone.

85′ Dagnino ci prova da lontano, pallone colpito male e che termina abbondantemente sul fondo. Intanto nuovo ingresso nelle file rossoblù: entra Bilanzone.

82′ Altra modifica negli ospiti. Finisce il match di Chaves Moncada, marcatore oggi come all’andata, e comincia quello di Rossetti.

79′ Ammonito anche Giguet: è il secondo cartellino per il Finale. Punizione dai 35 metri per gli ospiti.

77′ Secondo cambio per Rossetti: fuori Garaventa, dentro Canellini.

74′ Ammonito Renda per aver fermato la ripartenza avversaria. Scalia allora richiama in panchina proprio il numero 10, mandando in campo Palumbo.

72′ Ancora protagonista Scalvini. L’ex Cairese interviene sul tiro a incrociare di Chaves Moncada e devia in corner.

69′ Scalvini tiene in piedi il Finale! Ripartenza rossoblù guidata da Giorgi, apertura per Raiola che trova però l’opposizione del portiere. Proprio il 9 viene fatto uscire, al suo posto Crovetti

67′ Gol da attaccante vero quello del classe 2006 del Finale. Trevisano riscatta così una prestazione non esaltante. Da sottolineare anche l’impatto decisivo sulla gara di Cafarotti, giocatore dalle qualità tecniche notevoli.

64′ Partita che si è accesa. Reazione immediata dei giallorossoblù che promette uno scorcio conclusivo di gara da non perdere.

62′ La riapre il Finale! Apertura brillante di Cafarotti che trova Renda compleamente solo. L’11 va al tiro, respinto dal portiere e sulla ribattuta arriva Trevisano per il gol che accorcia le distanze.

60′ Raddoppio del Little Club James! Cross dalla sinistra, non colpisce nessuno ma arriva puntuale Giorgi che ribadisce in rete. 0-2 per gli ospiti.

58′ Scalia tenta di dare una scossa, triplo cambio nel Finale. Entrano Cafarotti, Giguet e Belvedere.

55′ Sviluppo interessante del Finale: Brollo tiene in campo un pallone difficile da raggiungere e va al cross ma Trevisano viene anticipato da Carra. Si rimane sullo 0-1.

50′ Punizione laterale di Genta, colpisce Trevisano senza indirizzare verso la porta: pallone sul fondo e nessun pericolo per Parise.

47′ Giro dalla bandierina per il Finale, ma il cross di Genta non trova compagni.

Nessun cambio, si riparte con il possesso per il Finale.

Secondo Tempo

45+1′ Termina in primo tempo. Ospiti meritatamente in vantaggio.

44′ Finale che appare in difficoltà nella gestione degli spazi negli ultimi metri. Pochi i movimenti senza palla di Trevisano, e più in generale del reparto offensivo, e tante imprecisioni.

39′ Little Club James in vantaggio! Corner dalla sinistra di Giorgi, traiettoria a rientrare sulla quale impatta inizialmente Carra, prima della parata di Scalvini e del tap-in vincente di Fossati per lo 0-1. Situazione difficile da chiarire dalla tribuna, ma la paternità del gol dovrebbe essere attribuita al numero 5.

37′ Aumenta il numero di contrasti e, consequenzialmente, anche di falli in mezzo al campo. Si alza leggermente l’intensità di un match fino a questo momento abbastanza tranquillo.

31′ Arriva il primo cartellino giallo: scontro tra numeri 8, Shpuza finisce a terra e Pulsoni viene ammonito.

30′ Risponde sfiorando il vantaggio il Little Club James. Situazione confusionaria nell’area piccola, sfera che arriva a Chaves Moncada che da pochi passi calcia fuori. Poco dopo tiro dai venti metri di Raiola neutralizzato da Scalvini.

28′ Cross a mezza altezza di Caligaris, tocco di Trevisano che invita Gabriele Brollo alla sforbiciata: pallone sul fondo. In crescita però il Finale rispetto ai primi minuti di gara.

26′ È sempre Giorgi il più pericoloso degli ospiti. Il 10 si mette in mostra con un destro dalla distanza che viene però bloccato da Scalvini.

25′ Opportunità per il Finale con il filtrante di Renda verso Dagnino, il 7 viene toccato in area da Fossati: non c’è nulla secondo il direttore di gara.

21′ A terra Renda, serve l’intervento dello staff medico. I giallorossoblù chiedono un’ammonizione, ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

18′ Primo squillo del Finale con il lancio in profondità di Shpuza per Renda. Il 10 riceve in posizione defilata e cerca di incrociare la conclusione, pallone di poco a lato.

13′ 4-2-3-1 invece l’assetto tattico di un Little Club James arrembante fino a questo momento. Si nota soprattutto grande intensità nella fase di pressione.

10′ Mancino insidioso di Eranio che colpisce dalla distanza, blocca in due tempi Scalvini, anticipando il possibile tap-in di Chaves Moncada.

6′ Chiaramente un 4-3-3 lo schieramento del Finale che abbassa notevolmente Genta nella fase di costruzione. Davanti, invece, Trevisano è il riferimento centrale con Renda a destra e Brollo a sinistra.

4′ Si fa vedere nuovamente Giorgi, pallone colpito di controbalzo al limite e terminato abbondantemente sopra la traversa. Avvio positivo per i rossoblù.

2′ Chance per il Little Club James: punizione dalla trequarti battuta da Giorgi, pallone che arriva in zona secondo palo verso Chaves Moncada. L’11 però non trova lo specchio della porta.

Si parte! Primo possesso per gli ospiti.

Primo Tempo

Sono ben quattro le modifiche nello schieramento finalese rispetto all’ultima gara. Partono dall’inizio infatti Genta, Arzarello, Shpuza e Renda.

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Scalvini, 2 Caligaris, 3 V. Brollo, 4 Genta, 5 Pastorino, 6 Arzarello, 7 Dagnino, 8 Shpuza, 9 Trevisano, 10 Renda, 11 G. Brollo. A disposizione di mister Scalia: 12 Acojocaritei, 13 Nazarenko, 14 Bertozzi, 15 Giguet, 16 Ballone, 17 Scalia, 18 Belvedere, 19 Cafarotti, 20 Palumbo.

Little Club James: 1 Parise, 2 Leonardi, 3 Cinardo, 4 Carra, 5 Fossati, 6 Eranio, 7 Garaventa, 8 Pulsoni, 9 Raiola, 10 Giorgi, 11 Chaves Moncada. A disposizione di mister Rossetti: 12 Bongiorni, 13 Bilanzone, 14 Canellini, 15 Pocaterra, 16 Traverso, 17 Orciuoli, 18 Crovetti, 19 Rossetti.

L’arbitro dell’incontro è Tommaso Miraglia della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Fabio Fiorello (Imperia) e Marco Vitale (Savona)

Finale Ligure. Il 2025 del Finale è iniziato con una rovinosa sconfitta nello scontro diretto contro la Superba. Un KO per 4-0 che di certo pone i giallorossoblù nella condizione di doversi riscattare sin da subito. E “subito” significa oggi, in occasione di un altro confronto delicato contro il Little Club James. Al Borel la tredicesima della classe ospita l’undicesima: è un’altra sfida cruciale in chiave salvezza.

All’andata la formazione genovese perse 1-4, ma quello di inizio stagione era un Finale decisamente diverso. Sulla panchina infatti c’era ancora Davide Brignoli, mentre da un mese la guida tecnica è affidata a Lorenzo Scalia. La bandiera giallorossoblù cerca dunque il primo successo casalingo da allenatore, visto che i tre punti tra le mura amiche mancano dal 10 novembre. E l’occasione è ghiotta: il Little Club James ha ottenuto un punto nelle ultime sei gare e fuori casa non vince addirittura dal 6 ottobre.