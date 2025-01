Promozione, la Carcarese domina ma pareggia: con il New Bragno finisce 2-2

CARCARESE-NEW BRAGNO 2-2 (5’ Brovida, 25’ Monni, 37’ Palumbo, 43’ Brignone)

53’ Triplice fischio, finisce 2-2

50’ Continua l’assedio della Carcarese che però non riesce a trovare la via del gol

45’ Sei minuti di recupero

43’ Grande occasione per la Carcarese: Poggi lanciato a rete calcia in area, Ghizzardi riesce a toccare ma la palla continua a rotolare verso la porta, Romano salva sulla linea

42’ GOOOOOOOL! Diagonale di Brignone, questa volta Ghizzardi non riesce nel miracolo. 2-2

39’ Cambio Carcarese: Diamanti rileva Ghirardi

35’ Filtrante di Spozio per Bonifacino che in area lascia partire il tiro ad incrociare, Ghizzardi para

33’ Altro intervento salvifico di Ghizzardi: Brignone serve in area piccola Poggi che calcia, il portiere si oppone

32’ Un cambio per parte: per la Carcarese Bertoni lascia il posto a Moretti F., per il Bragno entra Kuci per Rizzo

29’ Punizione di Prato dai 25 metri, la barriera devi in angolo. Sugli sviluppi del corner, incornata di Prato a cui risponde con una grande parata Ghizzardi

27’ Quarto cambio per il Bragno: dentro Negro, fuori Morielli

24’ Sostituzione Carcarese: Bonifacino entra per Mombelloni

21’ Esce Vasiunin entra Bovio

18’ Cambio per il Bragno: Capici prende il posto di Palumbo

17’ Grande occasione per la carcarese su contropiede: Brovida serve Brignone che calcia, ma si fa parare

15’ Destro al volo di Ghirardi in area, grande parata di Ghizzardi

7’ CARCARESE IN 10! Grandi le proteste dei biancorossi: l’arbitro ammonisce Babliuk perché rientrato in campo senza permesso, ma non era stato richiesto l’intervento del massaggiatore e quindi non era necessario. Essendo il secondo cartellino, il giocatore è costretto a lasciare il campo

5’ ammonito Babliuk, falloso su Vasiunin

3’ Grande occasione per i biancorossi: Brignone al limite serve Poggi che si gira e calcia, Ghizzardi con i piedi riesce a sventare la minaccia

1’ Subito Brignone si fa notare: riceve al limite, stoppa di petto e calcia con il destro, ma non centra lo specchio della porta

Via alla ripresa, subito un cambio per la Carcarese: Brignone prende il posto di Croce

SECONDO TEMPO

48’ Fallo al limite su Brovida, punizione per il Bragno. Batte lo stesso numero 7 e colpisce la barriera. Si chiude così il primo tempo

37’ GOOOOOOL! Rimonta del Bragno grazie al gran gol di Palumbo che riceve in area e colpisce di prima, il suo diagonale vale l’1-2

35’ Punizione di Brovida sul secondo palo, Nonnis colpisce in tuffo di testa ma non riesce a centrare lo specchio

34’ Cartellijo giallo anche per Esposito, che entra in scivolata su Mombelloni

31’ Infortunio per Monni alla spalla, prende il suo posto Romano

26’ Giallo per Prato, falloso su Monni

25’ GOOOOOOL! Rinvio di Croce sulla schiena di un avversario, la palla arriva a Monni appostato al limite: tutto solo si sistema la palla sul destro e segna il pari. 1-1

21’ Palla in verticale per Poggi che si libera di Favara e, al posto di optare per un cross in mezzo, calcia in porta, senza creare grandi problemi a Ghizzardi

19’ Giallo per Di Martino, per trattenuta su Brovida

17’ Gran destro di Prato dai 30 metri, un difensore devia e Ghizzardi in tuffo salva la porta biancoverde

14’ Bertoni allarga sulla sinistra per Babliuk che entra in area e indirizza sul primo palo, la difesa manda sul fondo

12’ Bell’azione di Monni che in area, si libera del difensore e calcia, bravo Grenna a mandare in angolo

5’ GOOOOOOOL! Subito in rete la Carcarese: bella giocata di Babliuk, che serve Brovida sulla destra, il numero 7 si accentra, al limite si sposta la palla sul mancino e infila Ghizzardi sul primo palo. 1-0

Si parte alle 15:03, giornata piuttosto fredda in Valbormida. La Carcarese scende in campo con la tradizionale divisa biancorossa, New Bragno in biancoverde

Carcare. Si gioca in anticipo il derby valbormidese tra Carcarese e New Bragno, fischio d’inizio alle 15:00 davanti ad un folto pubblico.

All’andata i biancorossi erano riusciti, dopo anni, a sfatare una serie di risultati negativi nella stracittadina ed oggi hanno intenzione di ripetersi per continuare ad occupare la vetta della classifica in solitaria. Le avversarie, infatti, sono in agguato: al secondo posto, a 3 distanze, c’è il Ceriale, a – 4 ci sono poi Millesimo e Pontelungo.

Guarda invece la zona playout il New Bragno, ora all’undicesimo posto a quota 16, solo uno in più del Finale (12°), l’obiettivo è quindi vincere per guadagnare punti importanti ed evitare la lotta salvezza. Buon derby a tutti!

FORMAZIONI

CARCARESE: Grenna, Croce, Mombelloni, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Ghirardi, Poggi, Babliuk. A disp.: Giribaldi, Casassa, Bonifacino, Gjataj, Marchi, Dematteis, Diamanti, Moretti F., Brignone. All. Michele Battistel

NEW BRAGNO: Ghizzardi, Osman, Esposito, Morielli, Favara, Turco, Vasiunin, Rizzo, Monni, Di Martino, Palumbo. A disp.: Bruzzone, Capici, Longagna, Kuci, Negro, Bovio, Romano, Cavallone. All. Flavio Ferraro

ARBITRO: Filippo Masini di Genova

ASSISTENTI: Palmiro Scandale di Genova e Federico Di Benedetto di Novi Ligure