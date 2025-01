Promozione, il Ceriale si rialza subito: 2-0 all’Albissole e continua a volare in alto

CERIALE vs ALBISSOLE 2-0 (6′ Beluffi G, 85′ Bonifazio)

95’+5′ Finita! Vince il Ceriale!

90′ Ammonito Cuka. Cinque minuti di recupero.

86′ Parapiglia a centrocampo: espulso Ghigliazza, ammonito Molina.

85′ Bonifazio! Il Ceriale raddoppia! Il nuovo entrato segna dopo appena due minuti, bolgia biancoblù al Merlo.

83′ Fuori Gabriele Beluffi, autore del gol cerialese, dentro Bonifazio.

80′ Vuole dare centimetri in copertura Mambrin: fuori Vierci, entra Giacomo Prudente.

79′ Ghigliazza ha da dire qualcosa al direttore di gara: giallo per lui.

78′ Ammonito Kacellari per un fallo che ha impedito la ripartenza ceramista.

76′ Acquanita fuori, dentro Andreazza nell’Albissole.

75′ Ancora Diana! Liscio della difesa biancoblù, il numero 9 in girata fa la barba al palo. Spinge la squadra di Sarpero.

71′ Fuori Mariani, dentro Molina nel Ceriale; fuori Iadanza, dentro Cancellara.

65′ Pallone dalle retrovie che arriva a Diana che, in posizione regolare, se la vede con Mondino da posizione ravvicinata: allontana l’estremo difensore cerialese.

62′ Dentro Cuka, fuori Nacci: cambia l’Albissole. Ammoniti Mariani e Giudice tra le fila cerialesi.

60′ Vierci intercetta palla a centrocampo, controlla e avanza verso la porta con grande sprint: Favorito lo stende, giallo per lui. Punizione battuta da Mariani che va direttamente in porta: para il portiere ospite.

59′ Luca Beluffi lascia il campo a Pietro Secco: ecco il primo cambio per Mambrin.

58′ Ghigliazza ci prova sulla respinta della difesa: pallone alto. Sarpero cambia ancora: fuori Rolandi, dentro Saracco.

55′ Bellissima triangolazione del Ceriale con Beluffi G che, prima di essere atterrato (l’arbitro ha dato il vantaggio), colpisce di tacco per suo fratello Luca che crossa in mezzo: Andreetto al volo non riesce a centrare lo specchio della porta. Era un’occasione importante per gli uomini di Mambrin.

53′ Sterzata di Nacci per disorientare Cenisio, pallone messo in mezzo ed è Giudice ad allontanare di testa.

52′ Beluffi G a terra in area di rigore, protestano i locali: per Caridi non c’è nulla da segnalare.

51′ Tentativo di cross di Minuto che però esce sopra la traversa.

Si riparte al Merlo!

Secondo tempo

45′ +2′ Occasione per l’Albissole! Acquinita mette in mezzo per Nacci che, a pochissimi passi, manca l’appuntamento con il pallone facendo disperare la panchina ospite. Duplice fischio al Merlo, si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Ceriale.

45′ +1′ Ammonito Acquanita per un fallo su Giudice.

45′ Cambio per l’Albissole: dentro Minuto per Banchieri. Due minuti di recupero.

39′ Palla a scavalcare di Giudice per Luca Beluffi: fuori di poco, si torna a ravvivare il match.

37′ Occasionissima per l’Albissole! Una mischia in area con Ghigliazza che da pochissimi passi non riesce a spedire la palla trovando il muro della difesa locale.

36′ Andreetto provvidenziale ad anticipare Diana, servito dalla destra e con la possibilità di colpire Mondino al centro dell’area.

31′ “Non ce ne fischia uno, state in piedi”. Sarpero si rivolge così ai suoi, Caridi che si avvicina a lui e lo ammonisce. Ceramisti stizziti da alcune decisioni prese dalla terna arbitrale in questa prima mezzora.

27′ Grandissima palla di Mondino a servire Gabriele Beluffi. Scatto sulla sinistra, arrivo dentro l’area e la difesa ceramista se la cava andando a murare il primo tentativo e spazzare la sfera lontano dalla zona pericolosa.

23′ Ceriale ad un passo dal raddoppio! Vierci ruba il pallone che poi finisce con un rimpallo tra i piedi di Luca Beluffi: tentativo di colpire in rete di prima intenzione murato da Scatolini.

22′ Calati lievemente i ritmi di una gara accesa sin dal calcio d’inizio. Tuttavia gli spazi per attaccare in transizione continuano ad esserci.

18 Kacellari perde palla a centrocampo, Diana recupera e cerca di trovare Mancini dall’altra parte: spazza Giudice. Non ci si ferma un attimo al Merlo.

15′ Diana in profondità per Diana che riceve da dentro l’area: parata ad allontanare di Mondino con i guantoni.

11′ Continua attacchi da una parte e dall’altra, con l’Albissole vogliosa di recuperare subito il gol dello svantaggio e il Ceriale che non intende abbassare i ritmi. Bellissima intensità.

7′ Proteste veementi per un presunto fallo da rigore in area cerialese: per l’arbitro il contrasto non è falloso e si prosegue.

6′ Ceriale in vantaggio con Gabriele Beluffi! Pallone interessante dalla retroguardia, il numero 11 scatta e resiste alla marcatura avversaria: rasoterra e palla in rete, 1-0 per i biancoblù.

5′ Dall’altra parte c’è Luca Beluffi: neanche lui riesce a centrare lo specchio con una conclusione al limite dell’area, di controbalzo. Prime fasi piacevoli con l’accompagnamento sonoro dei tifosi ceramisti in tribuna.

3′ Imbucata in profondità per Mancini che non riesce ad impattare verso la porta in area.

Partiti! Inizia Ceriale vs Albissole.

Primo tempo

Ceriale: 1 Mondino, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Vignola, 5 Andreetto E, 6 Prudente E, 7 Beluffi L, 8 Kacellari, 9 Vierci, 10 Mariani, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Gandolfo, 13 Ponly, 14 Prudente G, 15 Andreetto L, 16 Secco, 17 Gualberti, 18 Melegazzi, 19 Molina, 20 Bonifazio. Allenatore: Mambrin.

Albissole: 1 Scatolini, 2 Banchieri, 3 Acquanita, 4 Rolandi, 5 Favorito, 6 Chiarlone, 7 Iadanza, 8 Ghigliazza, 9 Diana, 10 Mancini, 11 Nacci. A disposizione: 12 Rossi, 13 Cancellara, 14 Minuto, 15 Saracco, 16 Rossini, 17 Cuka, 18 Andreazza, 19 Scarfi, 20 Polito. Allenatore: Sarpero.

Arbitra Caridi di Genova, gli assistenti sono Silvestrini e Tameo di Albenga.

Ceriale. Al Merlo si sfidano i biancoblù di Mambrin e i ceramisti biancocelesti di Sarpero. Una sfida interessante per i valori calcistici delle rispettive squadre, con qualità in campo, voglia di giocare la palla e due allenatori che si rispettano molto. Il Ceriale al momento occupa la quarta posizione a 31 punti, l’Albissole è invece settima a 23 punti.