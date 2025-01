Albenga. Guarda il bicchiere mezzo pieno mister Marco Mambrin dopo la sconfitta del suo Ceriale contro il Pontelungo.

Non la miglior versione dei biancoblù, soprattutto a causa di qualche ingenuità di troppo, ma il tecnico biancoblù non vuole dare peso al k.o. del Riva per potersi subito rialzare in occasione della prossima sfida in casa contro la Carcarese.