Promozione, Carcarese fermata sul pari nel derby. Battistel: “C’è del rammarico, per il numero di occasioni create il risultato ci sta stretto”

Carcare. Un pareggio difficile da digerire, soprattutto considerando la mole di occasioni create. Sabato pomeriggio la Carcarese è scesa in campo in occasione della sedicesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”) sfidando gli acerrimi rivali del New Bragno.

Il derby, si sa, non è mai una partita come le altre e, sotto questo punto di vista, il match tra biancorossi e biancoverdi non ha di certo fatto eccezione. Alla fine è stato 2-2, un risultato che non ha propriamente soddisfatto l’ambiente Carcarese.

“C’è del rammarico – ha commentato mister Michele Battistel al termine della partita -, per il numero di occasioni create il risultato ci sta stretto, anche se abbiamo trovato il pari nei minuti finali. Questo però è il risultato che ci dà il campo e questo dobbiamo prendere. Secondo me abbiamo approcciato bene il primo tempo, poi abbiamo avuto 10 minuti in cui ci siamo un po’ abbassati, non abbiamo preso le secondo palle e siamo stati castigati: il primo gol ce lo siamo fatti da soli, il secondo Palumbo ha trovato un jolly e gli faccio i complimenti per la rete”.

“Nella ripresa c’è stata una grande reazione – ha proseguito l’intervistato -, abbiamo tenuto il campo anche dopo l’episodio che non mi lascia un po’ perplesso sull’espulsione di Babliuk. So che la società ha intenzione di fare ricorso per errore tecnico, vedremo gli organi competenti cosa diranno. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, abbiamo creato tantissimo ma purtroppo non abbiamo realizzato anche a causa di un Ghizzardi super, a cui faccio i miei complimenti, e un Bragno tosto e cattivo”.

Settimana prossima la Carcarese sarà chiamata a lanciare un segnale alle dirette avversarie approfittando della supersfida contro la Sampierdarenese, un match utile per ribadire con forza la volontà di centrare il salto di categoria respingendo inoltre l’assalto alla prima posizione del Millesimo. “In settimana – ha concluso mister Battistel guardando all’impegno del prossimo weekend – prepareremo la trasferta di Sampierdarena che sarà tostissima, contro una squadra forte che è tra le prime in classifica. Sarà una battaglia e vorrò vedere la rabbia che ho visto nel secondo tempo con il Bragno”.