Promozione “A”, il Millesimo è troppo straripante per la Superba: poker sul filo d’acqua

Superba 1 (Palmisano 72′) VS Millesimo 4 (Piana 17′, Villar 34′, Bogarin 58′, Vittori 71′)

45’ + 4 Finisce qui! Il Millesimo batte la Superba e conquista la quarta vittoria consecutiva.

45’ +2 Per il Millesimo non è abbastanza, continui tentativi di ampliare il margine per i savonesi.

45’ L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.

43’ Partita quasi finita ma savonesi sempre in possesso.

36′ Entra Gomes per Vittori nel Millesimo e Callà per Badamassi nella Superba.

33′ Esce Ottogalli per Cipriano nella Superba.

29′ La Rosa per Facello nel Millesimo.

27′ Neanche il tempo di festeggiare che la Superba accorcia le distanze! Segna Palmisano per i padroni di casa, punteggio sull’ 1-4

26′ Poker del Millesimo! Gol di Vittori che davanti al portiere è glaciale. Il numero 6 sfrutta una situazione di tre contro uno e non sbaglia. 0-4 ora il punteggio

23′ Angolo per la Superba che non vuole mollare e ci prova ancora.

19′ Sostituzione per i savonesi. Entra Quinonez e gli cede il posto Bogarin.

14′ Entra Peirotti per Fossa e Raso per Morani nella Superba.

13′ E sono tre! Bogarin troppo solo in area ha la libertà di girarsi e mettere in rete. 3-0 per i giallorossi.

8′ Entra Bove per Pregliasco nel Millesimo.

6′ Ci prova da fuori Villar che ha visto Bertulessi fuori posizione, sfera che finisce larga.

3′ Parte forte la Superba che vuole provare ad accorciare le distanze.

1′ Alle 16:14 si riparte! Inizia la seconda frazione.

Secondo tempo

45’+4 Termina il primo tempo sul punteggio di 0-2.

45′ Assegnati quattro minuti di recupero.

40′ Rimane in possesso il Millesimo che ha dalla sua anche l’uomo in più.

34′ Parte Villar e… RETE! Raddoppio del Millesimo, rigore centrale del numero 10 che non lascia scampo a Bertulessi. 0-2 e inferiorità numerica per i padroni di casa.

32′ Cartellino rosso per la Superba e rigore per il Millesimo! Bogarin parte in solitaria e viene trattenuto da Rossi che viene successivamente allontanato dal campo tra le proteste.

29′ Caos in campo con l’arbitro che sventola un paio di cartellini.

26′ L’attaccante della Superba rientra ma si scatena una piccola rissa a bordocampo con Cigliutti a terra.

24′ Rimane a terra Badamassi della Superba dopo un contrasto con un difendente del Millesimo. Entra lo staff in campo, vedremo se ci sarà bisogno del cambio.

17′ GOL DEL MILLESIMO! Bella azione dei giallorossi che si chiude con un cross rasoterra raggiunto dal piede di Piana che insacca in rete. Sua la rete del momentaneo 0-1.

15′ Fase di studio tra le due formazioni con pochi inserimenti offensivi.

9′ Cartellino giallo per Rossi della Superba, punizione dal limite per i savonesi. Villar colpisce la barriera.

6′ Primo squillo del Millesimo con Facello che parte in solitaria e tenta la botta da fuori col destro. Para agilmente Bertulessi.

3′ Entra subito Brignone per il Millesimo al posto di Di Mattia causa infortunio di quest’ultimo.

2′ Partita subito forte la Superba con Badamassi che si affaccia alla porta ospite.

1′ Ci siamo! Alle 15:09 inizia la sfida sul campo pieno zeppo di pozzanghere che non aiuterà i protagonisti di oggi.

Primo tempo

Superba: 1 BERTULESSI; 2 RAVERA; 3 PALMISANO; 4 OTTOGALLI; 5 ROSSI; 6 MATTERA; 7 LIGUORI; 8 MORANI; 9 FOSSA; 10 MALINCONICO A.; 11 BADAMASSI A disposizione:12 SOMMARIVA; 13 BODRATO; 14 CIPRIANO; 15 RASO; 16 CELLI; 17 IANNICELLA; 18 MALINCONICO S.; 19 CALLÀ; 20 PEIROTTI. Allenatore: PISANI CRISTIAN

Millesimo: 1 CONDE; 2 FACELLO; 3 CIGLIUTTI; 4 DI MATTIA ; 5 NDIAYE; 6 VITTORI; 7 PREGLIASCO; 8 PIANA; 9 SALVATICO; 10 VILLAR; 11 BOGARIN. A disposizione: 12 CASANOVA; 13 STAFA; 14 BRIGNONE; 15 LA ROSA; 16 BOVE; 17 QUINONEZ; 18 GOMES. Allenatore: CASTELLO IVO

Arbitro della partita il signor Cesare Sandri di La Spezia.

Assistenti: Luca Ingenito e Davide Biggi di Genova.

Genova. Buon pomeriggio a tutti dal Campo Felice Ceravolo di Genova, pronti a seguire minuto per minuto la sfida che vedrà protagonisti la Superba, padrone di casa, e gli ospiti del Millesimo valevole per la quindicesima giornata di Promozione A.

I genovesi arrivano con quattro punti conquistati nelle ultime due gare con Sestrese e Little Club James, i savonesi invece proveranno a cavalcare l’onda dell’entusiasmo delle tre vittorie nelle ultime tre gare combinate a un’ottima posizione in classifica.

Superba ai limiti della zona playout a 13 punti. Millesimo in zona playoff a 27, a meno 4 dalla vetta occupata dalla Carcarese in solitaria, inseguita da Ceriale e Pontelungo.