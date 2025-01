Progetto “Bici in comune”, le minoranze di Garlenda: “L’amministrazione Navone dimostra superficialità sul fronte del turismo”

“Garlenda ancora una volta dimostra superficialità nel segmento dell’offerta turistica. Chissà per quale motivo la giunta Navone ha scelto di partecipare in abbinata solamente con Casanova Lerrone e non con un progetto che vede la confinante Villanova d’Albenga protagonista di un progetto forte e sicuramente vincente per una nuova offerta turistica legata ad Albenga e Ortovero il cui Sindaco Osvaldo Geddo peraltro siede nel consiglio di amministrazione della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria”. Così in una nota congiunta i consiglieri di minoranza di Garlenda Bruno Robello de Filippis, Andrea Marmentini e Luigi Tezel.

“Oggi abbiamo appreso che i Comuni di Albenga, Villanova d’Albenga e Ortovero hanno elaborato un progetto di importante rilievo per l’offerta turistica comprensoriale incentrato sul cicloturismo denominato ‘Bici in comune’, promosso dal Ministero dello Sport e altre istituzioni nazionali stesso bando di finanziamento a cui intende accedere anche il Comune di Garlenda unitamente a Casanova Lerrone. Il progetto presentato, dai tre comuni denominato ‘Dall’entroterra al mare tra olio e vino’, propone la realizzazione di un percorso cicloturistico enogastronomico che attraversi e unisca il territorio dei tre comuni con l’obbiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali presenti”.

“La partenza del percorso partirà dalla nuova ‘Casa dell’Outdoor’ di Campochiesa e si snoderà per gli altri due comuni lungo le ‘Antiche vie del sale’ che collegavano il mare della Liguria con le terre del Piemonte. Ci lascia stupefatti che proprio il percorso delle Antiche Via del Sale di cui il sindaco Navone è presidente dell’omonima associazione di promozione (che ha destato dubbi sulla sua presunta incompatibilità tra sindaco e presidente di una associazione che ha sede presso il comune di Garlenda) venga utilizzata come punto fondamentale di un progetto proposto da altri comuni e non da quello di Garlenda”.

Secondo i consiglieri “se Garlenda avesse partecipato con gli altri tre comuni avrebbe intercettato un finanziamento di ben 120.000 euro rispetto ai 50.000 euro richiesti dal solo progetto di Garlenda e Casanova Lerrone. Insomma, pare proprio che il sindaco Navone abbia voluto buttare lì un progetto turistico raffazzonato privo di possibilità di finanziamento senza ragionare in un’ottica di più ampio respiro che portasse a Garlenda nuove opportunità di crescita economica”.

“Ma ciò che ci lascia esterrefatti è che altri enti locali confinanti con Garlenda utilizzino le Antiche vie del Sale come offerta turistica per una nuova ciclovia mentre il sindaco Navone ha stranamente dimenticato l’associazione delle Antiche vie del Sale di cui è presidente e abbia preferito un progetto che ha la finalità di promuovere la mobilità ciclistica sui territori comunali dei Garlenda e Casanova Lerrone, integrando soluzioni digitali, infrastrutture sicure e accessibili e la promozione della cultura della mobilità dolce tra la cittadinanza, non solo a scopo sportivo. Le tre azioni progettuali sono declinate: nello sviluppo di quattro punti di ricarica elettrica, manutenzione e sosta delle biciclette presso i punti di interesse locali, per consentire una fruizione più agevole da parte dei ciclisti residenti e turisti; attraverso la manutenzione delle piste ciclabili esistenti (ci domandiamo quali?), per garantire la sicurezza degli utenti e rimuovere le quattro barriere di accesso e consentire il transito agevole anche a soggetti con disabilità; organizzando eventi rivolti alle famiglie e ai turisti per la scoperta delle numerose frazioni di pregio storico e naturalistico”.

“Insomma, un progetto di aria fritta con una visione ristretta che non avrà alcuno spazio e attrattiva nel panorama turistico dell’entroterra albenganese. Inoltre, il Comune di Garlenda con le amministrazioni Pittoli e Navone ha chiuso il punto di informazioni turistiche cittadino ottimamente gestito dalla Pro Loco per associarsi a quello di Albenga che a detta del sindaco garantirebbe maggiori sviluppi di flussi turistici ma stranamente non partecipa alla richiesta di finanziamento al Ministero dello Sport con il Comune di Albenga. Una contraddizione e confusione totale. Questo sarebbe anche il primo atto strategico elaborato del consigliere delegato al turismo e commercio Simone Emanuel, detto experience, unitamente alla silenziosa e statuaria consigliere delegato allo sport Veronica Cassiano”.